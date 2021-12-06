Политика

«Гонки по вертикали»: Шестерка Елкина, съезд победителей и вояж Шлосберга

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Всем привет! В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове очередной выпуск программы «Гонки по вертикали». У микрофона журналист, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко с обзором политических событий и субъективными комментариями — автора и персонажей популярных кинолент (это, если кто не знает, у нас такая многолетняя фишка). Кстати, о кино - география сегодняшнего выпуска невольно навевает воспоминания об известной, я бы даже сказал - в чем-то провидческой, комедии «День выборов», персонажи которой, помнится, из Москвы отправились на губернаторскую кампанию в регион, но перепутали Самару с Саратовом. Вот и в псковской региональной политике на неделе вспоминали то Москву, куда на съезд партии власти отправился весь местный ареопаг во главе с губернатором Ведерниковым, то Самару-городок, куда поехал беспокойный яблочник Шлосберг, а то и Саратов - о городе, на улицах которого так много холостых парней, у нас говорили в связи с подходом к подножию псковского политического Олимпа очередного кадра с берегов Волги — без пяти минут заместителя сити-менеджера Пскова Алексея Несмашного. Все эти перемещения по карте, горизонтали и вертикали власти обсудим в ближайшие десять минут. Поехали!

Сегодня, 7 декабря, в Пскове проходит очередная, 60-я по счету, сессия городской Думы. В проект основной повестки включен всего один вопрос — о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Впрочем, тут интереснее другой вопрос, планируемый к рассмотрению - о назначении на должности заместителей главы городской администрации, в том числе первого зама сити-менеджера.

Особой интриги вроде бы нет — еще на прошлой неделе Борис Елкин представил кандидатуры, общим числом пять. Это первый зам главы администрации - экс-сотрудница Следкома при прокуратуре и бывшая советница псковских губернаторов Ирина Иванова, работавшая с Елкиным в областном дорожном комитете. Плюс еще три заместителя: двое — Павел Волков и Елена Жгут - сохранили свои посты, между тем появился и новичок Алексей Несмашный. Вдобавок презентован новый начальник городского управления культуры - Дмитрий Яковлев. Вместе с самим сити-менеджером получается шесть управленцев - пользуясь терминологией «Что? Где? Когда?» (а презентация команды совпала со стартом зимней серии игр), назовем ее шестеркой Елкина. Ибо ей предстоит дать ответы на вопросы псковичей, начиная с проблем прохождения зимнего сезона с его снегопадами, морозами, готовностью к испытаниям сферы ЖКХ - и заканчивая темами общественно-политической жизни в год выборов депутатов городской думы. Но это всё в будущем, а пока не обошлось без вопросов относительно выбора некоторых кандидатур.

Более того — прозвучала тут и жесткая критика, вызванная прежде всего кандидатурой Дмитрия Яковлева. Ей были возмущены оппозиционные телеграм-каналы и политики-блогеры, организаторы протестных акций. Напомню, что Яковлев и сотоварищи выполняли специфическую функцию — вот хотят оппозиционеры провести свою акцию, а им власти отказывают — почему? Нельзя же взять и просто так не согласовать. Нужен предлог. Тут и оказывается, что на то же время и на то же самое место (скажем, у памятника Ольге в самом центре региональной столицы) уже де заявились другие - «правильные» общественники-трезвенники. И не важно, будет там реально топтаться три человека крестом или вообще никто не придет... В общем, реакция блогосферы на это назначение негативная — тут даже не бородатый анекдот про прачечную и министерство культуры вспоминают, а куда более хлесткие и обидные выражения.

Швондер: Это какой-то позор («Собачье сердце»).

Вызвали у этой части псковского политсообщества вопросы и некоторые другие фигуры, в том числе Алексея Несмашного.

Вернее, вопрос тут у блогеров и оппозиционеров собственно говоря один: откуда он взялся?

Паниковский Балаганову: А ты кто такой, скажи, пожалуйста («Золотой теленок»).

Представленные страницы биографии нового муниципального управленца оппозиционную публику не впечатлили от слова совсем. Как сообщил с заседания гордумы корреспондент ПЛН, сегодня стало известно, что и прокуратура проверяет наличие необходимого трудового стажа у кандидата на пост заместителя главы администрации Пскова Алексея Несмашного.

Далее цитата. «Возникали споры по поводу его трудового стажа, - отметил сити-менеджер Борис Елкин. - Перепроверили информацию, в своей позиции уверены, общались с прокуратурой по данному вопросу. Алексея Олеговича не примем на работу, пока не закончим проверочные мероприятия».«Остаются вопросы о наличии необходимого стажа работы, - ответил сотрудник прокуратуры. - Организована проверка, по результатам которой будет дана оценка». «Ответственность за данное решение на моих плечах», - заключил Борис Елкин.

К сказанному остается добавить, что скрытое, непубличное, бурчание по поводу некоторых назначенцев отмечено и совершенно с другой стороны — из рядов старого псковского чиновничества, как действующего, так и уже ушедшего. Эти люди прошли большую административно-хозяйственную лестницу, некоторые ещё помнят времена горисполкома и партийную школу кадров.

Понятно, что их возмущает появление молодых, неизвестно откуда взявшихся, персонажей на ответственных постах, которые бывшие чиновники достигали годами работы в непростые 90-е и нулевые.

Вот такая реакция последовала — впрочем, справедливости ради, отмечу, что всё это в псковских традициях: начиная с 1990-х тяжело вспомнить период, когда бы формирование команды нового руководителя — будь то губернатор или городской глава — обходилось без критики, скепсиса и сетований: «Мол, опять варяги» или наоборот: «Ну этот-то наш, знаем его как облупленного». Как говорится, се ля ви — такова жизнь.

Теперь из нашего богоспасаемого города перенесемся в столицу, где в минувшую субботу проходил съезд «Единой России». На нем делегаты, во-первых, подвели итоги сентябрьских выборов — успешных для партии и ее кандидатов, теперь чуть ли не любой съезд ЕР можно называть съездом победителей. Во-вторых, единороссы обновили состав руководящих органов и, в-третьих, по традиции послушали Владимира Путина. Правда, в отличие от двух первых этапов 20-го съезда президент в субботу лично на форуме не присутствовал, но прислал собравшимся видеообращение, в котором еще раз отметил роль «Единой России» как партии-лидера.

Владимир Путин: Благодарю вас за неизменную поддержку и поздравляю с 20-летием партии. Желаю успехов и стремления идти только вперёд!

В целом на съезде обошлось без неожиданностей и сенсаций. Дмитрий Медведев сохранил пост председателя партии, а Андрей Турчак и Борис Грызлов — должности соответственно секретаря Генсовета и председателя Высшего совета. Всё это произошло вопреки прогнозам тех наблюдателей, которые выдвигали самые смелые версии - всё тут оказалось в воздух.

Кстати говоря, псковские конспирологи из анонимных как бы политических телеграм-каналов тут тоже сели в лужу. Особо следует отметить, что секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в непростых условиях проведения непопулярных реформ последних лет и отставки председателя ЕР Медведева с поста премьер-министра сумел удержать партию. И результаты 2021-го служат тому доказательством. С другой стороны, пока руководству ЕР не удалось произвести качественные изменения.

А то, что «Единой России» надо меняться — бесспорно. Рано или поздно тут должны произойти кардинальные реформы, так как уже эти выборы показали, выигрывать за счёт прежнего багажа, поддержки Путина и преимуществ использования административного ресурса становится все сложнее.

Партия как была придатком административной системы, так им по большому счету и остаётся. Да, Андрей Турчак много пытался, но пока так и не смог существенно повысить политическую субъектность партии. Ей нужен не ребрендинг и рестайлинг, а серьезные реформы, ориентированные в будущее, когда политическая система России неминуемо претерпит изменения.

Далее о псковском «Яблоке». Как уже было сказано в начале программы, лидер этой организации Лев Шлосберг на минувшей неделе отправился в Самару, где, говорит, никогда раньше не был. В другой ситуации — скажем, перед прошлыми выборами председателя «Яблока» - мы бы только тот вывод и сделали, что постоянный кандидат на руководящий партийный пост господин Шлосберг начал свое предвыборное турне и объезжает регионы, на поддержку представителей которых рассчитывает в битве с московским партийным бюрократическим аппаратом. Однако за время, прошедшее с момента последних выборов председателя партии, ситуация сильно изменилась. Как неоднократно отмечали обозреватели, Лев Шлосберг попал в непростую ситуацию - с одной стороны, он - член «Яблока», по-прежнему возглавляет региональное отделение партии, входит в состав ее руководящих органов на федеральном уровне, претендует на пост председателя и является членом команды Явлинского. В силу этого он должен придерживаться партийной дисциплины и проводить линию этой политической организации. С другой стороны, Лев Шлосберг не порывает с теми, кто разочаровался в «Яблоке» и Явлинском, расстался с ними и жестко критикует их за приспособленчество. Совмещать несовместимое псковскому яблочнику и раньше было непросто, а теперь, когда Явлинский и Ко раз за разом делают убийственные для навальнистов заявления, а партия размежевалась со сторонниками находящегося в тюрьме политика, это представляется невозможным. Так или иначе, тут надо определяться — и уж не знаю, можно ли считать поездку на минувшей неделе неким сигналом, но отмечу, что компанию псковскому яблочнику в лектории в Самаре составляли Юлия Галямина, Роман Юнеман, Константин Янкаускас, Андрей Петров. Не вдаваясь в детали биографий каждого, отмечу, что это не команда «Яблока» - тут уместнее упоминать фамилии Алексея Навального и Максима Каца.

Помимо прочего, в Самаре Лев Маркович дал интервью на региональном «Эхо». Там ему задали вопрос про методы руководства Явлинского — дескать, чем его подходы отличаются от стиля Путина. И тут даже не то интересно, что сказал Шлосберг, а как эта тема была продолжена яблочниками в Пскове. Напомню, что в последнее время обозреватели ПЛН и ведущие программ радио «Эхо Москвы» в Пскове неоднократно отмечали, что в то время, как возмущенный разум представителей либеральной общественности закипает из-за очередных высказываний Явлинского, страстей по поводу отношения к т. н. «Умному голосованию» и прочих дискуссионных тем, псковские яблочники хранят молчание. Ну вот о чем угодно они готовы говорить, а тут как будто воды в рот набрали. И вот что-то у них там, видимо, произошло, что этот обет молчания нарушен.

Оттолкнувшись от самарского эфира Шлосберга его однопартиец Николай Кузьмин разразился в соцсетях зубодробительным постом про авторитарный стиль управления господина Явлинского, имитационную демократию в партии, неготовность руководителей слышать другое мнение и тому подобные моменты. Далее цитата из этого крика души яблочника Кузьмина: «На всё это тяжело и больно смотреть, потому что другой демократической партии в России сегодня нет, а создать иную демократическую партию без разрешения администрации президента невозможно... Постараюсь через несколько дней раскрыть подробнее мысль, как вести себя избирателю и почему нам всё равно нужно объединятся около сильных политиков, которых в партии «Яблоко» достаточно». Вы поняли? История этой любви «правильного» псковского и «неправильного» федерального «Яблока», когда им и вместе невозможно, но и порознь нельзя, всё равно продолжается — набираемся терпения, будем следить за развитием событий.

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И напоследок о традиционном проекте ПЛН «100 самых влиятельных псковичей». На минувшей неделе истек срок отправки экспертами анкет — редакцией уже получены десятки писем. Я благодарю всех, кто откликнулся на наш призыв войти в состав Общественного экспертного совета и принял участие в ежегодном исследовании. В ближайшее время все поступившие анкеты будут обработаны и буквально через считанные дни вниманию читателей будет представлен очередной, уже четвертый, рейтинг влиятельности. Не пропустите!

На сегодня это всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.