Политика

Новая политическая реальность: кто-то теряет, а кто-то находит

Псковская Лента Новостей продолжает внимательно следить за тенденциями в общественно-политической жизни страны и нашего региона. Сегодня мы предлагаем читателям поразмышлять о том, как глобальные события последних полутора месяцев отражаются на внутренней политике, общественных настроениях, положении и перспективах основных игроков на псковской политической сцене.

То, что изменения происходят, кто-то теряет позиции, а кто-то, напротив, набирает очки, - бесспорно. Так бывает всегда: важные внешнеполитические события, социально значимые реформы, другие масштабные явления приводят к многочисленным переменам, которые, естественно, требуют изучения и анализа. Вот и сейчас, когда в условиях обострения отношений России и Запада мы оказались в новой политической реальности, имеет смысл зафиксировать сложившийся расклад и проанализировать ситуацию. Сделать это тем более важно, если иметь в виду тот факт, что псковский политический класс в настоящее время находится перед стартом больших муниципальных выборов. Напомним, что они пройдут в сентябре, в том числе в крупнейших центрах региона - Пскове и Великих Луках, где будут формироваться новые составы городских дум. Уже сейчас с почти стопроцентной долей уверенности можно прогнозировать: зафиксированные в начале 2022 года процессы серьезно скажутся на ходе и результатах избирательных кампаний в большинстве городов и районов Псковской области.

Следует сразу оговориться: пока мы не столкнулись со всеми последствиями обострившейся ситуации. Это касается как социально-экономических явлений, так и процессов в общественно-политической сфере. Что касается экономики, то, по мнению экспертов, россиянам еще только предстоит ощутить на себе влияние беспрецедентных санкций, наложенных на Россию странами Запада. Как могут развиваться события? Прогнозы на этот счет отличаются разве что степенью грядущих сложностей: наряду с довольно оптимистичными заявлениями из уст тех, кто надеются на относительно беспроблемное развитие событий (мол, ничего - прорвемся, всё не так и страшно: рубль уже отыграл недавнее падение, с первым этапом справились и т.д.), звучат и голоса пессимистов, предрекающих крайне тяжелые времена. По их мнению, не следует исключать дальнейшего роста цен, перебоев с поставками продуктов питания, лекарств и товаров, сокращение производств, рост безработицы, нехватку денег в бюджетах различного уровня и даже невозможность выполнения государством базовых социальных обязательств. При этом власть это категорически отрицает, утверждая, что для подобных прогнозов в настоящее время нет никаких оснований. Рисков задержки зарплат и соцвыплат в Псковской области нет, заработные платы бюджетникам и социальные выплаты жителям региона будут выплачены в полном объеме и без задержек, все социальные обязательства перед населением будут выполнены - уверенно заявляют в администрации Псковской области.

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Что касается возможных изменений в общественных настроениях и политических процессах, то, по мнению экспертов, многое здесь зависит от продолжительности проведения специальной военной операции и ее итогов. Очевидно, что чем дольше она будет продолжаться и чем больше будут потери - тем выше вероятность негативных сценариев. Иначе говоря, все хотят, чтобы СВО быстрее завершилась - и неслучайно данная тема была озвучена президентом России Владимиром Путиным накануне, в ходе посещения космодрома «Восточный». «Что касается самого хода операции, и я часто слышу вопросы, можно ли побыстрее. Можно, это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача - достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери», - рассказал президент.

Так или иначе, всё это - дело будущего, и как ухудшение социально-экономического положения населения отразится на общественных настроениях, приведет ли к росту протестных настроений, ударит ли по рейтингам власти, заставит ли ее корректировать планы относительно выборов (недавно политологи и партийцы обсуждали тему возможного переноса сентябрьских выборов) - покажет время. Дабы не заслужить упрека в том, что говорим о влияние трагических событий на позиции тех или иных политических сил, особо подчеркну: мы не более чем анализируем процессы, рассматриваем причинно-следственные связи и фиксируем ситуацию, сложившуюся на середину апреля. Еще раз повторю, что в будущем, вне всяких сомнений, положение дел будет меняться.

Пока в плюсе

Как показывают результаты исследований общественного мнения, большинство населения России поддерживают действия властей, начавших специальную военную операцию на территории Украины. Это подтверждается данными как провластных социологических служб, так и независимыми исследовательскими центрами. Как следствие, рейтинги власти растут — это касается и первых лиц государства (президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и другие), и партии «Единая Россия», и отдельных ее представителей, в том числе в руководстве Псковской области.

Здесь следует отметить, что губернатор Михаил Ведерников активно выступает в поддержку проведения СВО, дает разъяснения и отвечает на вопросы жителей региона, с недавних пор он начал регулярно записывать, наряду с традиционными еженедельными видеообращениями, спецвыпуски «Своих не бросаем», в которых выступает с жесткой критикой украинских властей, обличает «двойные стандарты» коллективного Запада, опровергает заявления иностранных политиков и т. д.

Интересно, что для иллюстрации сказанного приводятся самые разные источники — такие, например, как выступления президента Владимира Путина, фрагменты интервью актера Сергея Бодрова (о том, что во время войны нельзя говорить плохо о своих), высказывания тридцатилетней давности об украинских националистах экс-мэра Петербурга Анатолия Собчака, широко растиражированные в интернете прогнозы одного из соратников президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича и т. д.

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На острие внешнеполитических событий находится секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак. Он уже не раз побывал в ДНР, выступил с рядом инициатив, в том числе по вопросам восстановления Мариуполя и возможной национализации производств ушедших из России иностранных компаний, а также подверг критике заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о потерях российской армии в ходе спецоперации и готовности к переговорам, что, естественно, вызвало большой резонанс.

На минувшей неделе Андрей Турчак вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным водрузил красное Знамя Победы и российский триколор в запорожском поселке Розовка

Ранее серия антисанкционных инициатив партийного руководителя способствовали усилению его влияния, что было отмечено в марте экспертами - разработчиками рейтинга ста самых влиятельных политиков страны. Позиции Турчака укрепились, он занимает уже 22-е место и близок к вхождению в группу федеральных политиков с очень сильным влиянием.

И губернатор Михаил Ведерников, и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак проявляют очень высокую активность по теме проведения спецоперации на Украине и противостояния России коллективному Западу. В этом отношении они оба гораздо заметнее большинства коллег - и неудивительно, что стали раздражителями для представителей несистемной оппозиции.

В целом «Единая Россия» и ее псковское региональное отделение во главе с недавно побывавшим в ДНР депутатом Госдумы Александром Козловским проявляют активность по самой актуальной теме общественно-политической повестки, занимаются решением проблем беженцев, собирают и доставляют на территорию Донбасса гуманитарную помощь, участвуют в акциях в поддержку Вооруженных сил РФ. Такая активность находит одобрение у жителей Псковской области, в которой многие связаны с армией - и в обществе традиционно сильны патриотические настроения. Предположу, что данное направление будет лейтмотивом всей избирательной кампании «Единой России», безусловно, это имеет электоральные перспективы - как показывает социология (по крайней мере, на данный момент), уровень поддержки «партии власти» в целом по стране за время проведения СВО вырос более чем на 10 процентов.

Еще не вечер

Как свидетельствуют результаты исследований ВЦИОМ, за последние недели заметно снизился рейтинг КПРФ - и это притом, что темы противостояния с Западом, борьбы с русофобией, построения русского мира и возрождения «великой державы» для левых вроде бы выигрышные, все эти идеи они многие годы несут в массы. К тому же, как мы знаем, коммунисты выступили в поддержку проведения спецоперации, а по части резкости публичных заявлений с оценками политики Киева Геннадий Зюганов и Ко могут дать фору кому угодно. И вот несмотря на всё это, уровень поддержки партии снизился; ничего не получили на этой теме и псковские коммунисты. По мнению ряда политологов, компартия слишком долго раскачивалась - повестку у нее перехватила «Единая Россия».

Впрочем, на мой взгляд, тут не всё однозначно: надо учитывать, что последствия санкций и прочих негативных тенденций до нас еще толком не докатились. В будущем - в том случае, разумеется, если ситуация в экономике значительно ухудшится, и это отразится на общественных настроениях - именно КПРФ может получить дополнительные очки. Ведь никакой ответственности за изменение социально-экономическое положения оппозиционная партия нести не будет, более того - сможет заявлять: мол, власть накосячила, а мы-то еще в марте предупреждали о негативных явлениях.

Напомню, что псковское отделение КПРФ во главе с первым секретарем обкома Петром Алексеенко недавно выступило с заявлением «Нет неоправданному росту цен!», в котором потребовало от властей всех уровней остановить «безудержный, неконтролируемый и неоправданный рост цен и унизительный продуктовый ажиотаж», а также рекомендовало уделить особое внимание «повышению доходов граждан, справедливому распределению финансов и организации всемерной социальной поддержки жителей Псковской области в борьбе с растущей инфляцией». Полагаю, что убирать далеко заявление не стоит - скоро основные тезисы этой бумаги могут стать еще более актуальными.

В иных обстоятельствах период обострения отношений России и Запада мог бы стать еще одним звездным часом для ЛДПР, чей лидер Владимир Жириновский много лет говорил на темы имперской России, противостояния с Западом и т. д. Но очевидно, что этого не произошло, причиной тому - тяжелая болезнь партийного вождя и его кончина 6 апреля от последствий коронавируса. В этой трагической ситуации рассуждать о колебаниях рейтинга партии и взаимосвязи этого с внешнеполитическими факторами - занятие абсолютно бессмысленное и несвоевременное. Для ЛДПР важны вопросы: что будет с партией в принципе? Выживет ли она? Найдется ли достойная смена Жириновскому? Ответ на последний, часто задаваемый, вопрос, по-моему, очевиден: разумеется, нет, равнозначной замены одному из самых популярных и узнаваемых политиков за всю историю новой России, постоянному участнику президентских выборов, харизматику и трибуну со 100-процентной узнаваемостью, конечно, нет — и здесь не особенно важно, кто станет председателем, Леонид Слуцкий, Михаил Дегтярев, Алексей Островский или кто-то еще. Однако это само по себе это не означает заката или краха партии. Скорее всего, в более чем тридцатилетней партийной истории начинается новая глава под названием «Без Жириновского», в которой не будет постоянно использоваться клише «театр одного актера», «партия вождистского типа», «мы говорим: Жириновский - подразумеваем: ЛДПР» и т. п.

Совершенно правы те политологи, кто напоминают: ЛДПР - это партия с регистрацией в Минюсте, сетью региональных отделений и представительством как на федеральном парламентском уровне, так и в региональных парламентах. Это дорогостоящий актив, таким просто так не разбрасываются - а раз так, у федерального политического менеджмента просто нет объективных причин от него избавляться. Другой вопрос, насколько партия будет успешна, а это во многом зависит от того, будет ли она выглядеть в глазах избирателя по-настоящему оппозиционной. Так или иначе, окончание одного периода в истории партии и неизбежность перемен означают новые возможности и подталкивают к большей самостоятельности членов политической организации, в том числе на местах - предположу, что и для псковского регионального отделения ЛДПР во главе с Антоном Минаковым это время и новых возможностей, и большей ответственности.

Гораздо больше, чем прежде, теперь будет зависеть от собственной публичной активности, в том числе уже в ходе муниципальной избирательной кампании 2022 года.

И ЛДПР, и «Справедливой России» будет очень сложно. С одной стороны, обе партии поддерживают систему. С другой стороны - и те, и другие должны выглядеть оппозиционными, однако в этой ситуации действия власти сильно не покритикуешь - наказать могут жестко, как говорится, «по законам военного времени»

Не менее сложная задача стоит и перед эсерами. В начале этого года председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов поставил перед руководством отделений в регионах, где в сентябре пройдут выборы, задачу - быть не ниже, чем вторыми. Задача-минимум - третье место, но с результатом не менее 15 процентов. Руководитель регионального отделения партии Олег Брячак публично демонстрирует готовность выполнить эти предначертания партийного руководства, однако ответ на вопрос, как это возможно сделать, остается без внятного ответа. Хуже того - на теме поддержки спецоперации СР не то, что не набрала очков, а даже потеряла - рейтинг партии снизился и не дотягивает до пяти процентов. По большому счету, здесь мы наблюдаем привычную для эсеров картину, когда перед выборами для них актуален вопрос, преодолеет ли партия барьер, необходимый для прохождения в органы власти и МСУ. Проще говоря, не до жиру - быть бы живу, остаться бы на плаву.

Помимо прочего, ситуация усугубляется еще и тем, что положение дел в бизнесе руководителя регионального отделения партии - отнюдь не радужное, а точка в резонансном уголовном «деле Брячака» никак не ставится: как стало известно на минувшей неделе, областной суд отменил приговор Псковского городского суда, дело возвращено в прокуратуру. Напомню, что ранее от назначенного наказания Олег Брячак был освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Чем бы ни закончилась эта история, ее присутствие в повестке в период избирательной кампании может отрицательно отразиться на позициях местных эсеров.

Легко не будет

По кому события последних полутора месяцев ударили больнее всего, так это по представителям несистемной оппозиции. Выступающие против проведения спецоперации политики и журналисты были записаны в «национал-предатели», «пятую колонну», «пораженцы» и т.д. Это федеральный тренд - тон здесь задает президент России, и ранее заявлявший о существовании враждебных сил внутри страны, а в середине марта по сути сорвавший все маски: напомню, Владимир Путин заявил о том, что Запад пытается ослабить Россию и помогают ему в этом «национал-предатели», которые «ментально» находятся за пределами своей страны. «Самоочищение» народа от них поможет укрепить государство, полагает президент. Эта линия получила продолжение в регионах. Как известно, в Псковской области в рамках расследования уголовного дела о клевете на губернатора прошли обыски у яблочников и оппозиционных журналистов, до этого в офисе регионального отделения «Яблока» правоохранители провели осмотр, больше похожий на тот же обыск (следственные действия тогда проводились после заявления некой граждански, получившей приглашение на публичную акцию). В результате у яблочников изъяли компьютерную технику, работа отделения партии была значительно затруднена.

Общественности послан недвусмысленный сигнал: это «пятая колонна» и «национал-предатели». Очевидно, что в такой ситуации решать и без того традиционно непростые задачи - подбора команды кандидатов на муниципальные выборы, привлечения финансов на избирательную кампанию, формирования ресурсной базы и т.п. - яблочникам будет невероятно сложно.

Тем более непросто это будет сделать в условиях, когда лидеры региональной партийной организации не могут участвовать в кампании, медийные ресурсы практически отсутствуют. Трудно представить, что живущие в районах представители интеллигенции (а именно в этой среде псковское «Яблоко» обычно черпает кандидатские кадры) будут гореть желанием солидаризироваться с записанными во враги местными оппозиционерами и уехавшими из страны их соратниками, выступающими с радикальных позиций.

С другой стороны, терять несистемщикам нечего - сейчас стоит вопрос их политического выживания, так что отступать некуда, надо идти и биться за каждый голос. И тут следует отметить, что псковское «Яблоко» теоретически может претендовать на весь электорат, выступающий против спецоперации - по той простой причине, что это единственная партия, которая выступает против. Правда, реалисты тут могут меня поправить и напомнить известную шутку: - Имею ли я право...? - Да. - Могу ли я…? - Нет.

Так или иначе, уже сейчас, за пять месяцев до выборов, можно с высокой долей уверенности утверждать, что т. н. «яблочная аномалия» или «псковская яблость» (некогда включавшая в себя аж пять районов, в которых были избраны кандидаты от партии), в сентябре еще больше скукожится. Вслед за Дновским районом, глава которого Михаил Шауркин уже давно стал единороссом и возглавил местное отделение «Единой России», из «яблости», очевидно, выпадут Гдовский и Плюсский районы. По информации Псковской Ленты Новостей, ни Юрий Павлов (Гдов), ни Виталий Аршинов (Плюсса) поддержки регионального руководства не получат, ставка здесь будет делаться на других кандидатов от партии власти (к слову, новый руководитель, вероятно будет и в Палкинском районе, а вот действующие главы Островского и Дедовичского районов - соответственно Дмитрий Быстров и Геннадий Афанасьев - получат поддержку региональной власти). Само псковское «Яблоко», мало того, в последние годы пропускает выборы глав муниципальных образований, наверняка столкнется в этот раз с очень жестким противодействием. В целом сохранить позиции в муниципалитетах, где яблочники представлены в районных собраниях, им будет очень сложно, если вообще возможно. Впрочем, в отделении партии руки не опускают, продолжают работу, в конце прошлой недели встречали в регионе председателя партии Николая Рыбакова, в присутствии которого прошла региональная отчетно-выборная конференция. Председателем организации вновь избран Лев Шлосберг, бессменно возглавляющий псковское «Яблоко» уже больше четверти века.

К сказанному остается добавить, что описанная в этой статье ситуация далеко не статична. Картина региональной политической жизни постоянно меняется, наверняка так будет происходить и в будущем - на ход процессов будет влиять множество факторов, включая как прогнозируемые уже сейчас, так и «черные лебеди», то есть такие события и явления, которые в настоящее время предсказать невозможно. Всё это ставит региональный политический класс в сложное положение, перед лицом новых вызовов и угроз. Понятно, что легко не будет никому - ни традиционно испытывающей проблемы оппозиции, ни власти, которая, не сталкиваясь с серьезным противодействием, может просто расслабиться и пребывать «в теплой ванне», как некогда выразился один известный псковский политик. Однако всё это может сыграть с партией власти злую шутку - на самом деле еще неизвестно, какие «тектонические сдвиги» и глобальные события нас ждут, куда качнется маятник общественных настроений, как будет проходить процесс подготовки к выборам - и здесь с особым вниманием мы наблюдаем за двумя региональными столицами. Как известно, в Пскове на смену двуглавой модели управления городом возвращается единоначалие, свой пост в ближайшее время покинет глава города Елена Полонская, несколько ранее уступившая Валерию Филимонову и другую должность - секретаря городского отделения «Единой России». Что касается Великих Лук, то как и прежде доподлинно неизвестны планы главы города Николая Козловского. Ответ на вопрос о том, будет ли он участвовать в избирательной кампании, пока не дан, а это - одна из главных интриг. Псковская Лента Новостей продолжит внимательно следить за событиями и будет держать читателей в курсе происходящего.

Александр Савенко