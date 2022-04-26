Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Михайловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о подготовке псковских коммунистов к сентябрьским выборам, о кадровой политике обкома КПРФ и внутрипартийной борьбе. Также гость студии прокомментирует недавний выход из рядов компартии одного из столпов областного отделения КПРФ - Анатолия Копосова.

Трансляция завершена.