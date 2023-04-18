Александр Борисов: Михаил Ведерников получил положительную оценку от президента

Губернатор Михаил Ведерников, несомненно, получил положительную оценку от президента РФ Владимира Путина, заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов, комментируя сегодняшнюю встречу губернатора с главой государства.
«На сегодняшней встрече Михаил Юрьевич Ведерников получил положительную оценку от президента Владимира Владимировича Путина. У меня нет сомнений, что поддержка главы государства обеспечит выдвижение Михаила Юрьевича кандидатом в губернаторы на новый срок. И по итогам выборов он продолжит свою работу на своем посту», - подчеркнул Александр Борисов.
Также он отметил, что губернатор успешно справляется с задачами дальнейшего развития региона. «Что касается планов развития Псковской области, одна из основных задач команды главы региона - поиск точек экономического роста. С чем, по оценке президента, Михаил Юрьевич и его команда успешно справляются», - заключил он.
Напомним, 18 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи глава региона рассказал об основных социально-экономических показателях Псковской области, сложностях, достижениях и планах на будущее.