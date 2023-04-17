Экономика

Михаил Ведерников поблагодарил президента за помощь в снижении госдолга региона

О сокращении госдолга Псковской области сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Михаил Ведерников в ходе встречи с главой государства.

Фото: пресс-служба Кремля

«Владимир Владимирович, самое важное, что на этом фоне нам удаётся сохранять рост собственных доходов консолидированного бюджета. По 2021 году – это плюс три миллиарда рублей. Мы начинали в 2017 году с 26 миллиардов, на сегодняшний день бюджет составляет 61 миллиард – почти в 2,5 раза. Это, конечно, важно. Безусловно, мы без вашей поддержки и поддержки правительства этого сделать не могли», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что такая поддержка позволила выйти из состояния технического банкротства.

«В 2017 году у нас госдолг составлял почти 102%. На сегодняшний день по итогам прошедшего года – 70,6%, притом что мы ни одно направление не свернули, мы активно все развивали. Но при этом, благодаря, в том числе, федеральной поддержке, удалось снизить и госдолг, и благодаря вашему решению теперь он полностью состоит только из бюджетных кредитов, а это нам даёт возможность экономить полмиллиарда ежегодно. Для нас это тоже существенно», - уточнил Михаил Ведерников.