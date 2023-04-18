Политика

Александр Козловский: Главное, что президент поддержал Михаила Ведерникова на выборах-2023

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский назвал самым важным итогом встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и президента Российской Федерации Владимира Путина поддержку президентом кандидатуры действующего губернатора области на предстоящих выборах. Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Самое главное, что президент поддержал на выборах 2023 года. Я надеюсь, что в ближайшее время Михаил Юрьевич сделает официальное заявление. И мы как региональное отделение партии "Единая Россия", конечно, поддержим Михаила Юрьевича на выборах 2023 года, на (выборах - ред.) главы региона, губернатора Псковской области. У нас пройдет по этому поводу форум с нашими первичными ячейками, организациями, которые создают наше региональное отделение партии "Единая Россия". На этом форуме, я надеюсь, мы увидим и услышим выдвижение Михаила Юрьевича, в первую очередь, как кандидата на праймериз, а в дальнейшем уже на основных выборах в 2023 году, которые состоятся осенью», – рассказал Александр Козловский.

Он отметил, что огромное значение в результатах работы губернатора имеет сформированная в 2018 году команда.

«Создание команды началось с 2018 года, вы это помните. К "Команде 2018" одной из первых присоединилась партия "Единая Россия". Конечно, это заслуга Михаила Юрьевича. Надо понимать, что все достижения, которые произошли, это командная работа и администрации, и всей той общественности, которая собралась вокруг нашего губернатора. Надеюсь, эта команда будет работать и на выборах, а самая основная работа начнется позже. Команда будет продолжать всю ту работу, которая начата в предыдущий срок», – добавил Александр Козловский.