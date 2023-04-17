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Экономика

Псковский губернатор рассказал Путину о планах особой экономической зоны «Моглино»

18.04.2023 15:24|ПсковКомментариев: 0

О работе экономической зоны «Моглино» в Псковской области рассказал президенту РФ Владимиру Путину губернатор Михаил Ведерников в ходе личной встречи с главой государства. 

Фото: пресс-служба Кремля

«Михаил Юрьевич, хотел спросить: у вас же ещё несколько лет назад создана свободная экономическая зона? Что-то там есть, она живая?» - спросил президент.

Михаил Ведерников рассказал о работе особой экономической зоны. «Несколько предприятий ушло. Но, наверное, больше это было связано даже не с нынешними реалиями, а всё-таки больше с началом пандемии – с этими моментами. Но мы эту работу не останавливали, и несмотря на все ограничения, которые были, мы в режиме ВКС постоянно встречались с нашими инвесторами и рассматривали новые проекты. Главным, конечно, у нас сейчас является производство "Титан-Полимер", потому что, как я вам уже докладывал на открытии предприятия, мы всё-таки рассчитываем, что это будет основа, когда они запустят вторую очередь, это будет хорошая промышленная кооперация, которая позволит ещё много-много разных производств – от производства каких-то медицинских комплектующих до шинных кордов, то есть достаточно большой комплекс можно будет сделать. Это можно сделать как раз в особой экономической зоне», - сказал губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, особая экономическая зона будет «неким ядром».

«Программа ИПСЭР – индивидуальная программа социально-экономического развития для десяти регионов с наименьшей бюджетной обеспеченностью – это как раз и предусматривает. Мы порядка 900 миллионов ежегодно вкладываем в зону, для того чтобы инвестору было комфортно», - продолжил он.

Ранее о встрече журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #Моглино #встреча
Источник: Псковская Лента Новостей
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