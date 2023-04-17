Общество

Путин: Семьи псковских военных должны быть под особым контролем губернатора

Семьи военнослужащих находятся под особым контролем губернатора Псковской области. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходит в Москве сегодня, 18 апреля. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».

Фото: пресс-служба Кремля

Михаил Ведерников напомнил, что Псковская область – регион с богатыми воинскими традициями, в ней расположены 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая дивизия ВДВ, 2-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада специального назначения.

«У нас, наверное, нет ни одного человека, чей родственник, знакомый или друг не служил бы в Вооружённых силах. Поэтому с первых дней начала СВО мы уделяем пристальное внимание вопросам оказания помощи нашим ребятам, которые там, и, безусловно, конечно, их семьям», – отметил Михаил Ведерников.

С первых дней проведения СВО начал работать центр помощи семьям мобилизованных, в каждом районе определены уполномоченные по делам их семей, продолжил губернатор.

«Для того чтобы уберечь их от какого-то бюрократизма и объяснения, кто они такие, в учреждениях региона, я всем им дал статус общественного помощника губернатора, у них есть удостоверения. Достаточно эффективно работают», – подчеркнул глава региона.

Он также указал на активное включение в эту работу малого и среднего бизнеса.

«С начала СВО, несмотря на то, что регион небогатый, на помощь тем, кто "за ленточкой" находится, их семьям, в подшефные территории, беженцам порядка 700 миллионов уже направили – это и бюджетные, и внебюджетные средства», – заметил губернатор.

Президент подчеркнул, что семьи военнослужащих должны находиться под особым контролем и вниманием со стороны Михаила Ведерникова.

«Владимир Владимирович, так и есть. Я лично с ними регулярно встречаюсь, мы обсуждаем все вопросы. Более того, с командирами наших соединений практически еженедельно мы на связи. Они говорят, что им нужно, чтобы не было такого: нужны каски – и все эти каски на складах лежат, не нужны. Мы формируем, отправляем на передовую и получаем обратную реакцию, что всё в целости и сохранности доехало. Это постоянная работа», – заключил глава Псковской области.