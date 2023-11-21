Политика

Александр Козловский порекомендовал членам оппозиционных партий работать как единороссы

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) порекомендовал членам оппозиционных партий работать так же, как единороссы.

«Что касается оппозиционных партий, я бы порекомендовал им работать, как наши однопартийцы, и тогда у них все будет в порядке. Их тоже будут слышать. Наверняка, те проблемы, которые они озвучивают, будут совпадать и с нашими. Потому что мы работаем на земле, каждый день, независимо от того, завтра выборы или через год, мы работаем, отчитываемся», – рассказал Александр Козловский.

Он добавил, что «Единая Россия» активно работает с местными и региональными отделениями партии.

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