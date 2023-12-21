Политика

Вышла в свет новая книга Романа Романова

Вышла в свет новая книга члена Союза писателей России, экс-сотрудника администрации Псковской области Романа Романова. Исследование в научно-популярном жанре «Политика и хронотоп. Фактор времени и пространства в политических процессах» создано на основе многолетней полевой работы в избирательных кампаниях и лекций на площадке «Высшей партийной школы», сообщил Псковской Ленте Новостей автор книги.

«Русская власть созидалась не на "обломках" и "фундаментах" предыдущих исторических цивилизаций и империй, а в огромном родоплеменном пространстве, в своём собственном уникальном хронотопе, который позволил ей сохранится как особой цивилизации на протяжении тысячелетия. В то же время заимствования и приспособление внешних моделей и образцов – вечный спутник русского государства. Особенность русской власти, её отношений с народом и оппозицией в "русской политической игре" рассматривается через призму понятия хронотоп. Попытка рассмотреть такие похожие и в каждом времени уникальные политические процессы в России с помощью её хронотопа является целью данного издания», - говорится в аннотации к изданию.

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Напомним, Роман Романов с 2009 по 2017 год работал в администрации Псковской области, являлся начальником управления внутренней политики и заместителем руководителя аппарата администрации. В 2017 году работал проректором – директором Центра социологии и региональной политики Псковского госуниверситета.

В настоящее время является заместителем руководителя Центрального исполнительного комитета «Единой России» - руководителем управления политической работы, возглавляет Высшую партийную школу. Роман Романов - член Союза писателей России, автор нескольких книг («Чиновник Авдий», «Монархисты из квартиры 27», «Охотники за голосами» и др.). В 2020 году автор представил свою новую книгу «Все нормальные люди» в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.