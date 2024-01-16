Политика

Преподаватель из Петербурга: ДЭГ — это не только для молодежи

Дистанционное электронное голосование удобно не только молодежи, и такой способ участия в выборах нужно развивать. Такое мнение доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью Санкт-Петербургского государственного экономического университета, член Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области Елена Чибисова выразила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это очень хорошая штука — технологии, цифра. В избирательном процессе это нужно и необходимо, и не только для молодежи. На выборах губернатора в сентябре Псковская область очень хорошо себя показала именно в ДЭГ, но по статистике через ДЭГ проголосовало менее 2% избирателей в возрасте 18-20 лет, поэтому ДЭГ — это для молодежи в том числе, но не только, потому что 28% проголосовавших через ДЭГ — это избиратели в возрасте 31-40 лет, это тоже молодежь. Это та категория людей, которые заняты, которым трудно найти время, чтобы пойти и проголосовать в выходной, у которых маленькие дети, семьи, досуг, поездки, командировки — это для них в первую очередь. И практика показывает, что это очень важно и это нужно развивать», - сказала Елена Чибисова.

По ее мнению, молодежь стоит привлекать к участию в политике и в выборах с помощью новых и интересных механик. Например, она предложила приравнять статус видеонаблюдателя на выборах к статусу общественного наблюдателя. Педагог считает, что молодежи будет интересен такой «игровой» онлайн-формат.