Политика

Госдума упростила исключение юрлиц из реестра экономических операторов

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, расширяющий основания для исключения юридических лиц из реестра уполномоченных экономических операторов. Документ, инициированный правительством РФ, вносит изменения в закон «О таможенном регулировании».

Закон подготовлен для гармонизации таможенного законодательства России и Белоруссии. Он предусматривает исключение юридического лица из реестра уполномоченных экономических операторов в случае привлечения к уголовной ответственности лиц, являвшихся акционерами оператора - владельцами 10% и более акций оператора, а также учредителями, руководителями, главным бухгалтером оператора, если после совершения преступления или возбуждения уголовного дела такие лица были уволены с занимаемой должности (исключены из числа учредителей, акционеров). Сейчас оператора могут исключить из реестра в случае, если к уголовной ответственности привлекли действующего акционера, а не уволенного (исключенного из числа акционеров). Согласно принятому документу, речь идет о лицах, которые совершили преступления во время нахождения в соответствующих должностях и обвинительный приговор в отношении которых вступил в силу.

Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования, пишет ТАСС.

Как подчеркнул ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, уполномоченные экономические операторы пользуются упрощенным порядком оформления грузов при пересечении границ государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕЭАС). Деятельность компаний, имеющих статус уполномоченных экономических операторов, оказывает существенное влияние на внешнеторговые процессы РФ, и в условиях санкционной войны «особенно важно, чтобы репутация таких компаний была чистой и вызывала доверие у контрагентов», пояснил депутат.