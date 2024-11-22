Политика

Партийная конференция регионального отделения «Единой России» открылась в Пскове

Партийная конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» открылась в Пскове 22 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«"Единая Россия" в Псковской области продолжает развиваться и укреплять свои ряды. Мы - партия президента, мы - команда губернатора. Мы знаем, что такая ответственность требует большой ежедневной работы каждого из нас, каждого члена партии и сторонника! В этом году мы потрудились качественно и результативно!» – сказал Александр Козловский.

Он отметил, что «Единая Россия» укрепилась как политическая организация и одержала победу на всех выборах, в которых участвовала.

«Начали мы год с отличного результата на выборах Владимира Владимировича Путина. Команда Михаила Юрьевича Ведерникова и мы, как ее часть, добавила в копилку президента почти 300 тысяч голосов. На местных выборах мы боролись за 109 мандатов и привели к победе почти 80% наших кандидатов. Эта планка для нас с вами уже стала привычной! С 2020-го года мы с вами организовали 183 избирательные кампании, где команда "Единой России" получила 1448 мандатов – 80%», – добавил парламентарий.

В Совете Федерации Псковское областное Собрание депутатов в этом году представляет кандидат от Единой России – Наталья Мельникова – один из авторитетных руководителей Псковской области.

«Этот год был для нас, как и для всей страны, непростым. Большую часть сил и ресурсов мы направляли на поддержку наших героев СВО, на поддержку семей военнослужащих. Много внимания мы с вами уделяем патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти, волонтерской деятельности, оказанию гуманитарной помощи жителям новых и приграничных территорий. С особым трепетом мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны. В этой работе с огромным энтузиазмом участвуют все - активисты первичных отделений, депутаты всех уровней, сенаторы – весь партийный актив. Каждый в этом зале – участник сбора гуманитарных грузов на СВО – это строительные материалы, тенты, вода, продукты питания, предметы гигиены, бензопилы, генераторы, средства противоэлектронной борьбы, одежда, специальное высокотехнологичное оборудование», – уточнил Александр Козловский.

На конференции планируется выбрать делегата на XXII съезд «Единой России». Кроме того, будут приняты решения по вопросам ротации руководящих органов регионального отделения партии.

Как сообщалось ранее, в местных отделениях «Единой России» состоялись конференции, на которых активисты и сторонники партии подводили итоги работы за год и определяли приоритетные задачи.

Напомним, «Единая Россия» проведет съезд 14 декабря. Партия уже начала подготовку к думским выборам. «Нам нужно готовить хорошо мотивированных участников этой избирательной программы для того, чтобы предложить нашим избирателям отчетливый яркий образ будущего. Только таким образом, собственно, можно идти на выборы», - подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов партии.