Политика

Алексей Севастьянов: Я не сторонник креативных избирательных кампаний, я за решение проблем и вопросов

Избиратель за последние годы стал более политически и законодательно подкован, более сознателен, поэтому простыми шоу его не проймешь. С ним надо разговаривать — слышать, отвечать на вопросы и решать поставленные проблемы. Такое мнение председатель законодательного комитета Псковского областного Собрания, единоросс Алексей Севастьянов высказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Касательно оппозиции, мне кажется, они осознают, что теряют своих избирателей. Люди начинают понимать, что некоторые предложения носят популистский характер, другие же не имеют чёткой направленности или являются предметом для обсуждения, не имеющего конкретного плана действий. То есть наблюдается отсутствие чёткой позиции, и люди это видят», - сказал Алексей Севастьянов, комментируя мнение о том, что политические партии сегодня испытывают кризис позиционирования, идей и людей.

По его мнению, народным избранникам необходимо прислушиваться к избирателям, отвечать на их вопросы и потребности, а не отвлекать их бесплатными шоу и концертами, пытаясь таким образом привлечь новых сторонников в свои ряды, как многие поступали в 90-е.

«Я считаю, что позиция, основанная на праздновании, губительна. Необходимо понимать, что должно быть, по какому поводу и для чего. Это поможет избежать иждивенческого подхода, когда выборы воспринимаются как возможность получить что-то бесплатно. Поэтому я не сторонник креативных избирательных кампаний, я за решение проблем и вопросов», - подчеркнул депутат.