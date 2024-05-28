Дмитрий Барабанов: Удивляет осведомленность и погружение главы Пскова в проблемные вопросы

Вовлеченность главы города Пскова Бориса Елкина в проблемные вопросы города отметил депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов на сессии думы 29 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Среди депутатов прозвучали слова, что легко отчитываться, когда есть фактура, но, на самом деле, нужно понимать, насколько тяжело эту фактуру не только получить, но и реализовать ее в инфраструктуре. Действительно, появилась программа о капитальном ремонте детских садов. Было очень приятно услышать, что заявку на участие уже подготовили и отправили. Мы прекрасно понимаем, что без данной заявки федеральные программы не имеют никакого значения для региона и города. Это касается всех субсидий, которые получает город и область для развития инфраструктуры. Постоянно идет движение», – сказал Дмитрий Барабанов.