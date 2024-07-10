Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
кадры решают всё
карта отдыха и туризма
шоу каскадеров
экзотика агротуризм
Кабельный потенциал
модульный отдых
ковать кадры пока горячо
вакансий хоть отбавляй
«Банщикам» закон не писан?
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
обзор
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
вкусное Пушкиногорье
творог правда и мифы
дело ФАПное
 
 
 
ещё Политика 10.07.2024 15:102 «Единую Россию» на выборах главы Гдовского района может представить депутат Псковской гордумы 11.07.2024 18:150 Техобслуживание комплексов обработки избирательных бюллетеней проводят в Пскове 11.07.2024 17:330 «Дневной дозор»: Стоит ли отказываться от традиционного голосования в пользу электронного? 10.07.2024 15:102 «Единую Россию» на выборах главы Гдовского района может представить депутат Псковской гордумы 10.07.2024 12:080 Менее 500 тысяч избирателей зарегистрировали в Псковской области 09.07.2024 18:570 «Гонки по вертикали»: парадоксы политики, первые кандидаты и один рейтинг на двоих. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 04.07.2024 11:140 Пскович заснял окровавленный труп в машине. ВИДЕО 09.07.2024 21:348 Новый псковский регоператор по ТКО: Поводов для волнения нет 07.07.2024 17:001 Массовое ДТП произошло на трассе «Псков» 05.07.2024 13:153 Псковский автомобильный феномен 09.07.2024 13:141 Старинный дом снесли вблизи городского пляжа в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Техобслуживание комплексов обработки избирательных бюллетеней проводят в Пскове

11.07.2024 18:15|ПсковКомментариев: 0

Регламентно-техническое обслуживание комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) проходит в Избирательной комиссии Псковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Проверяется работоспособность КОИБ-2010 и принтеров, состояние стационарных урн и комплектующих, наличие и исправность удлинителей.

В сентябре на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 на пяти городских избирательных участков будет организовано голосование с применением технических средств подсчёта голосов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Что думаете об этом празднике?
В опросе приняло участие 171 человек
11.07.2024, 19:300 Ливни, грозы и до +30 градусов прогнозируют в Псковской области 12 июля 11.07.2024, 19:021 Трещины устранили на фасаде бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове 11.07.2024, 18:390 Дороги в Псковской области ремонтируют по новым технологиям 11.07.2024, 18:190 Новый мусорный путь
11.07.2024, 18:150 Техобслуживание комплексов обработки избирательных бюллетеней проводят в Пскове 11.07.2024, 18:000 В Госдуму внесли проект о запрете курения на остановках общественного транспорта 11.07.2024, 17:480 Умер экс-хоккеист сборной России Андрей Тарасенко 11.07.2024, 17:360 Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по перевозке групп детей
11.07.2024, 17:330 «Дневной дозор»: Стоит ли отказываться от традиционного голосования в пользу электронного? 11.07.2024, 17:320 Внешний долг России вырос впервые за два года 11.07.2024, 17:200 Статуи княгини Ольги и Александра Невского со стенда области на выставке «Россия» приехали в Псков 11.07.2024, 17:070 Псковская область попала в особый список «Семейной ипотеки»
11.07.2024, 16:590 Александр Котов о работе «Моглино» и депутатах-иноагентах 11.07.2024, 16:530 «Сообразим на троих»: свет в конце мусорного тоннеля и гдовский предвыборный гамбит. ВИДЕО 11.07.2024, 16:460 Экс-выпускающий редактор ПЛН Михаил Синев получил благодарность от областного Собрания 11.07.2024, 16:400 Начались строительные работы для догазификации псковской деревни Родина
11.07.2024, 16:290 Жителя Пскова будут судить за нарушение половой свободы троих малолетних пасынков 11.07.2024, 16:240 Парад-фестиваль оригинальных плавательных средств «Аква БУМ!» пройдет в Пскове 11.07.2024, 16:160 Навальную* внесли в список террористов и экстремистов 11.07.2024, 16:010 Как поступить в вуз онлайн, рассказали эксперты
11.07.2024, 15:560 Псковские спортсменки завоевали медали на чемпионате России по стрельбе из лука 11.07.2024, 15:460 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Конной и Максима Горького в Пскове 11.07.2024, 15:330 «Коммунальный ликбез»: Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в вопросах и ответах. ВИДЕО 11.07.2024, 15:170 Федеральная антимонопольная служба проанализирует обоснованность цен на муку
11.07.2024, 15:070 Нетрезвого водителя Volkswagen остановили ночью в Великих Луках 11.07.2024, 14:550 Экипаж автоэкспедиции длиной в 100 000 километров прибыл в Псков 11.07.2024, 14:451 Кто такая эта «Яся» из Пскова, и о чем она говорила с Путиным? 11.07.2024, 14:380 От чего зависят размеры тарифов ЖКХ, объяснили псковичам
11.07.2024, 14:290 На псковский перинатальный центр пожаловались за незаконное снижение цены госзакупки 11.07.2024, 14:280 Продолжаются поиски пропавшего псковича с буквой «Д» на руке 11.07.2024, 14:240 Крупная партия гренландских креветок не прошла контроль на госгранице в Псковской области 11.07.2024, 14:180 Председатель Совета директоров ГК «Титан» призвал оказать меры господдержки предприятиям машиностроительной отрасли
11.07.2024, 14:120 Спортивные, культурные и интерактивные мероприятия пройдут в Псковской области в рамках Года семьи 11.07.2024, 13:540 Юрист рассказал, как оспорить увольнение «по статье» 11.07.2024, 13:420 Законопроект о развитии инфраструктуры связи вдоль автодорог поддержали депутаты 11.07.2024, 13:400 Клубы исторической реконструкции «Рать» и «Усадьба» примут участие в фестивале «Довмонт Псковский»
11.07.2024, 13:370 Четырём мировым судьям вручил удостоверения на сессии Александр Котов 11.07.2024, 13:350 Полномочия по размещению некапитальных спортсооружений хотят передать регионам 11.07.2024, 13:340 Псковские волонтеры-поисковики бросят вызов суровому климату Северного полярного круга 11.07.2024, 13:320 «Центр детского отдыха и оздоровления» в Псковской области реорганизуют в учреждение 
11.07.2024, 13:270 Инициативу о снижении доли нелегального рынка алкогольной продукции поддержали депутаты 11.07.2024, 13:182 Центр социальных выплат создадут в Псковской области 11.07.2024, 13:130 Метрологи за полгода зафиксировали в Псковской области 29 нарушений на узлах учета газа 11.07.2024, 13:120 Центр обеспечения деятельности мировых судей появится в Псковской области
11.07.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: свет в конце мусорного тоннеля и гдовский предвыборный гамбит 11.07.2024, 12:570 Дело об убийстве певца Игоря Талькова поступило в петербургский суд 11.07.2024, 12:550 Дом на улице Рокоссовского в Пскове может остаться без тепла из-за поселившихся в подвале бомжей 11.07.2024, 12:480 Депутатов-иноагентов в Псковском областном Собрании будут досрочно лишать полномочий
11.07.2024, 12:350 Число вакансий для людей с инвалидностью в Псковской области выросло на 18% 11.07.2024, 12:260 Сергей Вострецов: Пришло время поставить человека труда на пьедестал почета 11.07.2024, 12:190 Фонтан на площади Рокоссовского в Великих Луках не работает из-за ремонта 11.07.2024, 12:180 Реестр мастеров народных художественных промыслов создадут в Псковской области
11.07.2024, 12:140 Штрафы за отсутствие обработки территории от борщевика выросли в Псковской области 11.07.2024, 12:090 «Сообразим на троих»: свет в конце мусорного тоннеля и гдовский предвыборный гамбит 11.07.2024, 12:070 Сроки действия программы капремонта в Псковской области увеличили до 45 лет 11.07.2024, 12:030 Налоги на имущество для бань и душевых снизили в Псковской области
11.07.2024, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез» о тарифах на ЖКУ 11.07.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 11 июля 11.07.2024, 11:590 Отчет об исполнении бюджета области за 2023 год приняли псковские депутаты 11.07.2024, 11:550 О подвиге Александра Матросова рассказали курсантам сбора «Гвардейский взвод» в Великих Луках
11.07.2024, 11:550 Мошенники обманули жителей Псковской области на два миллиона рублей 11.07.2024, 11:542 Пётр Алексеенко предложил установить в «Моглино» зарплату не ниже средней по региону 11.07.2024, 11:503 Какая часть налогов «Моглино» пришла в областной бюджет, поинтересовался Александр Братчиков 11.07.2024, 11:470 Островича оштрафовали за кражу денег с банковской карты
11.07.2024, 11:440 Названа средняя зарплата работников особой экономической зоны «Моглино» 11.07.2024, 11:440 Нарушения при производстве салатов стало причиной массового заражения ботулизмом - глава Роспотребнадзора 11.07.2024, 11:410 Воинское захоронение в Красногородске приведут в порядок по требованию прокурора 11.07.2024, 11:410 ОЭЗ «Моглино» получила высокую оценку Минэкономразвития по итогам работы за 2023 год
11.07.2024, 11:390 Дмитрий Михайлов о налоговой реформе: КПФР предлагает сверхбогатым платить больше 11.07.2024, 11:350 Объем выручки резидентов особой экономической зоны «Моглино» составил 6 млрд рублей 11.07.2024, 11:280 Вагоны беспересадочного сообщения Москва – Себеж стали полностью заполняться 11.07.2024, 11:272 Наладить авиасообщение между Псковом и Петербургом предложил Артур Гайдук
11.07.2024, 11:211 Антон Минаков поблагодарил депутатов за поддержку установления Дня ветеранов боевых действий 11.07.2024, 11:161 С облздрава взыскали свыше 140 тысяч рублей в пользу инвалида первой группы 11.07.2024, 11:070 «Зверьё моё»: Как сохранить здоровье питомца летом. ВИДЕО 11.07.2024, 10:570 На чистую воду
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru