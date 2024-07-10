Политика

Техобслуживание комплексов обработки избирательных бюллетеней проводят в Пскове

Регламентно-техническое обслуживание комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) проходит в Избирательной комиссии Псковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Проверяется работоспособность КОИБ-2010 и принтеров, состояние стационарных урн и комплектующих, наличие и исправность удлинителей.

В сентябре на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 на пяти городских избирательных участков будет организовано голосование с применением технических средств подсчёта голосов.