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Экономика

Россияне в 2024 году впервые отдадут государству процент с прибыли по вкладам

14.10.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

До 20 октября 61,6 миллиона налоговых уведомлений получат собственники квартир, дач, гаражей, земельных участков и автомобилей. Будет и новый налог для тех, чей доход по вкладам в 2023 году превысил 150 тысяч рублей. Начисленные суммы надо внести в казну государства не позднее 2 декабря.

Уведомления, которые налоговики уже рассылают физлицам, содержат информацию о налогах:

  • на транспорт,
  • земельный участок,
  • имущество — дом, квартиру, комнату или их часть, гараж, машино-место,
  • доходы, с которых налог не удержали.

Весь перечень облагаемых объектов можно найти в статье 401 Налогового кодекса. «Налоги, указанные в направленных уведомлениях за 2023 год, необходимо оплатить не позднее 2 декабря 2024 года», — сообщили в Едином контактном центре Федеральной налоговой службы. Правда, обычно платеж вносят до 1 декабря, но в 2024-м эта дата приходится на воскресенье, поэтому срок сдвигается на один день.

Исключение составляют налогоплательщики на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также пострадавшие от паводка в Оренбургской области, для которых срок оплаты продлен на 12 месяцев постановлениями правительства от 30 мая, 11 июля и 4 сентября. Кроме того, вообще не придется платить жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, где налоги на имущество физлиц не ввели.

Для всех остальных россиян, которые не заплатят налоги вовремя, предусмотрены санкции на основании статьи 122 Налогового кодекса «Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов)». Из нее следует, что нарушителю грозит штраф в размере 20 процентов от начисленной суммы, а за умышленную неуплату — в два раза больше.

Налогоплательщику будет капать пеня — одна трехсотая ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки.

Если же задолженность не погасить в течение шести месяцев, то есть до 1 июня, налоговая инспекция может инициировать вынесение судебного приказа. При долге больше 30 тысяч рублей скорее всего ограничат выезд за границу, хотя это могут сделать и при меньшей сумме.

Также вероятен запрет на регистрационные действия с недвижимостью, если информация о долгах попадет в Росреестр. В итоге человек не сможет, например, подарить или продать квартиру, пишет «Парламентская газета».

Вдобавок к привычным налогам появился еще один. Его заплатят те, кто в 2023-м размещал деньги на депозитах. Но это касается случаев, когда совокупный доход превысил необлагаемую сумму, им предстоит заплатить НДФЛ.

«В 2024 году вкладчикам впервые начислят налог с доходов в виде процентов по вкладам в банках в части превышения произведения миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца календарного года — в 2023 году это 15 процентов», — разъяснила ФНС на своем официальном сайте.

Теги: #налоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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