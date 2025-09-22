Политика

Дмитрий Михайлов: КПРФ выступает против ликвидации двухуровневой системы МСУ

На 47-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва лидер фракции КПРФ Дмитрий Михайлов выступил с критикой предложенной реформы местного самоуправления, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В своем обращении он акцентировал внимание на недавней дискуссии председателя Центрального комитета КПРФ Геннадия Зюганова с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 18 сентября.

«Лидер КПРФ выступил против ликвидации двухуровневой системы местного самоуправления, что в ряде регионов уже вызвало острые конфликты», — отметил Дмитрий Михайлов.

Он подчеркнул, что 18 регионов России отказались от перехода на одноуровневую модель местного самоуправления, выражая единодушие в оценке нецелесообразности таких реформ, еще 20 регионов, в том числе и Псковская область, перешли на одноуровневую модель. 25 регионов планирует лишь частично оставить двухуровневую.

По словам депутата, в ходе обсуждения с президентом Геннадий Зюганов отметил: «У нас самая богатая страна, и народ должен иметь возможность выразить свое отношение и спросить с руководителей. А местные чиновники должны отвечать. Нам принесли закон, по которому надо убрать низовое управление, местные советы, которые формировались 1000 лет, начиная с крестьянской общины, казачьего круга, дворянского собрания и партхозактивов. Это коллективные формы жизни русского человека и всех народов. Мы не можем это упразднить, мы должны, наоборот, развивать эту сеть. Закон о реформе местного самоуправления — это самый лютый, по мнению коммунистов, закон, который носит абсолютно разрушительный характер».

В заключение Дмитрий Михайлов также сообщил о задачах, поставленных Центральным комитетом КПРФ перед региональными отделениями партии: «Центральный комитет КПРФ поставил задачу перед региональными отделениями партии, где поменялась система самоуправления, мониторить изменения и предлагать меры по повышению качества жизни, оказывать всестороннюю поддержку военным и семьям, предлагать меры по созданию комфортной и безопасной среды для развития территорий. Все предложения найдут свое место в государственных инициативах», - заключил депутат.

Напомним, Госдума приняла закон о местном самоуправлении, позволяющий субъектам РФ самостоятельно определять модель МСУ на своей территории. Муниципальная реформа в Псковской области уже проходит завершающую стадию. 12-14 сентября прошли выборы в Собрания 10 вновь образованных муниципальных округов.