Дмитрий Михайлов: КПРФ выступает против ликвидации двухуровневой системы МСУ

На 47-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва лидер фракции КПРФ Дмитрий Михайлов выступил с критикой предложенной реформы местного самоуправления, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В своем обращении он акцентировал внимание на недавней дискуссии председателя Центрального комитета КПРФ Геннадия Зюганова с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 18 сентября.
Он подчеркнул, что 18 регионов России отказались от перехода на одноуровневую модель местного самоуправления, выражая единодушие в оценке нецелесообразности таких реформ, еще 20 регионов, в том числе и Псковская область, перешли на одноуровневую модель. 25 регионов планирует лишь частично оставить двухуровневую.
В заключение Дмитрий Михайлов также сообщил о задачах, поставленных Центральным комитетом КПРФ перед региональными отделениями партии: «Центральный комитет КПРФ поставил задачу перед региональными отделениями партии, где поменялась система самоуправления, мониторить изменения и предлагать меры по повышению качества жизни, оказывать всестороннюю поддержку военным и семьям, предлагать меры по созданию комфортной и безопасной среды для развития территорий. Все предложения найдут свое место в государственных инициативах», - заключил депутат.
Напомним, Госдума приняла закон о местном самоуправлении, позволяющий субъектам РФ самостоятельно определять модель МСУ на своей территории. Муниципальная реформа в Псковской области уже проходит завершающую стадию. 12-14 сентября прошли выборы в Собрания 10 вновь образованных муниципальных округов.