Общество

25 незаконных орудий лова изъяла рыбоохрана у браконьеров в Псковской области за неделю

17 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов выявлено в Псковской области за минувшую неделю. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, наложено штрафов на сумму 16,5 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 6,8 тыс. рублей.

Изъято 6,8 кг водных биоресурсов и 25 незаконных орудий лова.

Всего за неделю на территории СЗФО выявлено 161 административное правонарушение и наложено штрафов на сумму 346 300 рублей.