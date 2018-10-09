Общество

У священного камня «Бабьей горы»

Древние жители окрестностей «Бабьей горы» оставили в напоминание о себе загадочный священный камень. Живой интерес к истории этих мест вновь привел нас к культовому камню, расположенному примерно в километре от «Бабьей горы», а от городища «Лисья гора» расстояние и того меньше. Спрятанный среди зарослей кустарника и высокой травы камень привлек наше внимание рукотворными символами, высеченными в гранитной породе.

Культовый камень в окрестностях городища «Бабья гора»

Когда-то близи этого места находилась деревня, и местные жители почитали камень за его целебные свойства. В прошлом существовала традиция возливать на его поверхность молоко в качестве подношения. Местные жители замечали у камня свечение, появление рунических надписей и поднимающийся в небо столб фиолетового света. По преданию этот камень всегда теплый, даже зимой.

Лунки на поверхности культового камня

Массивный гранитный камень трапециевидной формы на горизонтальной плоской поверхности имеет символы в виде 17 лунок - небольших в диаметре углублений правильной круглой формы, с гладкой шлифованной поверхностью.

При визуальном осмотре видно, что лунки расположены группами на разном расстоянии друг от друга. По наличию чашеобразных углублений этот культовый объект можно отнести к типу чашечных камней. На плоской поверхности камня также высечены фигуры серповидной формы. Для обозначения на рельефе культового камня и фотофиксации, лунки и серповыдные углубления были заштрихованы мелом.

Лунки на поверхности культового камня

Современные исследователи связывают такие чашечные камни с культом предков. В некоторых регионах существуют предания, что сквозь лунки в священных камнях можно общаться с миром предков, которые через высеченные углубления смотрят на наш мир. В прошлом рядом с культовым местом находились курганы и сопки. Большинство курганов, по свидетельству старожилов, были уничтожены карьерами по добыче песка на строительство дорог.

Разрушенный карьером курган

Карьер на месте кургана

По всем признакам выявленный у «Бабьей горы» культовый камень в древности служил жертвенником.

На поверхности заметны желоба рукотворного происхождения и естественное углубление в центре для приношения в жертву даров в виде жидкостей. Существовавшая долгое время в этой местности традиция приносить в дар камню молоко, подтверждает версию о его ритуальном назначении. Скапливавшаяся на поверхности дождевая или талая вода считалась целебной. По желобкам излишки воды струями стекали вниз.

Поверхность культового камня для жертвоприношений

Боковая сторона культового камня

На поверхности камня высечены углубления серповидной формы. На фрагменте поверхности камня видны две лунки и три серповидные фигуры

Путешествие по окрестностям «Бабьей горы» порадовало нас еще одной удачной находкой. В радиусе 4 километров было обнаружено еще одно городище, третье по счету, из ранее выявленных. Верхняя площадка городища имеет округлую форму и по периметру окруженную валом хорошей сохранности. Поверхность холма сильно закустарена.

Вал и площадка на городище

Вал и площадка на городище

Во время поездки удалось узнать еще несколько преданий. По рассказам старожилов в этих краях в давние времена были построены три церкви, на равном удалении друг от друга, образовывая ровный треугольник. А центр этого треугольника служил ориентиром закопанного сокровища. Еще одна легенда говорит об озере, которое появилось на месте провалившегося холма с церковью.

Есть в округе еще одно интересное место, которое называли «Семь дубов». Название связано с растущими в поле семью крепкими дубами, которые своим расположением создают на местности форму круга.

Каждая наша поездка к «Бабъей горе» приносит новые открытия, раскрывает завесу тайн прошлого древней псковской земли и формирует маршруты дальнейших исследований.

Михаил Семенов