Общество

В Пскове капитально отремонтируют двор на Некрасова, 9

Сегодня, 16 октября, глава Пскова Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, глава муниципалитета принял меры по организации углубленного обследования 4-летнего ребенка-инвалида псковички, которая после трагической гибели мужа одна воспитывает дочь.

Также к главе города с жалобой на состояние жилья обратилась заявительница, проживающая в квартире по коммерческому найму. Иван Цецерский пообещал в ближайшие два дня выехать на место и осмотреть жилье на предмет необходимости ремонта, а также проверить качество замены водонагревателя.

Еще с рядом вопросов, касающихся благоустройства двора по улице Некрасова, 9, обратился мужчина. По его словам, во время дождливой погоды, дворовую территорию затапливает, что затрудняет движение. Глава города сообщил, что двор будет капитально отремонтирован в рамках выделенных городу федеральных средств на подготовку к Ганзейским дням.