Общество

Дети интересуются экологией и профессиями, позволяющими делать Псков чище

Учащиеся еще двух школ побывали на экологических уроках.

Компания «АСПО» уже четыре года регулярно проводит занятия по экологическому просвещению с псковичами. При поддержке управления образования администрации города Пскова экологические уроки проходят с начала учебного года в псковских школах.

На этот раз экологические уроки посетили учащиеся «Средней общеобразовательной школы № 1 им. Л.М.Поземского» и «Лицея экономики и основ предпринимательства №10».

На занятии ребята узнали о работе предприятия «АСПО», как организована работа по сбору и вывозу коммунальных отходов. Дети узнали о том, как организован раздельный сбор отходов, и о работе мусороперерабатывающего комплекса в деревне Котово. Кроме того, участники занимательного урока поговорили об экологической культуре и раздельном сборе отходов.