Общество

Псковичи могут принять участие во всероссийском интернет-конкурсе рисунков и фотографий родного края

До 15 ноября 2018 года при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию проходит отборочный этап всероссийского интернет-конкурса детского творчества «Природа родного края» и интернет-конкурса фотографий «Экологические места России».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов, целью мероприятия является поддержка детского художественного творчества, повышение интереса жителей России к охране окружающей среды и природного наследия, формирование экологической культуры, активной жизненной позиции в вопросах защиты природы, воспитание патриотических чувств.

На конкурс рисунков свои работы могут выставлять дети от 7 до 18 лет. Верхний возрастной предел для участников фотоконкурса не ограничен. Тематика: «Заповедные уголки родного края», «Любимые природные места», «Редкие и охраняемые животные и растения», «Природные памятники», «Экологические и волонтёрские мероприятия».

Для участия в интернет-конкурсах необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.эко2018.рф, заполнить анкету и разместить там свою работу. Итоги будут объявлены в декабре, тогда же состоится выставка работ финалистов. Конкурсы, приурочены к Году волонтёра в России и организованы общественной организацией «Содействие».

Положение об организации и проведении Всероссийского интернет-конкурса детского творчества «Природа родного края»

Положение об организации и проведении Всероссийского интернет-конкурса фотографий «Экологические места России»