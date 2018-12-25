Общество

Проект программы мероприятий Международных Ганзейских дней в Пскове. ЛОНГРИД

В июне 2019 года в Пскове пройдут Ганзейские дни Нового времени - традиционный международный фестиваль.

Слово «Ганза» первоначально означало группу купцов, а затем - союз городов Европы. Созданный в 1980-е Ганзейский союз Нового времени (или «Новая Ганза») - международная неправительственная организация, ставящая целью развитие торговли и туризма. В нее входят 190 городов из 16 стран Европы, в том числе российские города. Ежегодно в одном из городов Новой Ганзы проходит фестиваль.

Ожидается, что на Ганзу-2019 в Псков приедут десятки российских и иностранных делегаций. В дни фестиваля в городе пройдут многочисленные выставки, концерты, ярмарки, другие мероприятия. Кроме того, в рамках Ганзейских дней планируется проведение Международного экономического форума.

Главными площадками фестиваля станут Псковский кремль, набережные рек Великой и Псковы, Октябрьская площадь, Финский и Детский парки.

Познакомиться с проектом программы мероприятий XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове удобно с помощью нашего лонгрида.