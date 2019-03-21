Общество

Денис Иванов: Управляющие компании должны работать честно и качественно, и мы им об этом напомним

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов принял решение выйти из состава земельного комитета и перейти в думский комитет по ЖКХ и благоустройству. О мотивах своего решения он рассказал в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

В частности, отметил депутат, переход в комитет по ЖКХ позволит ему более точечно заняться решением проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства Пскова, которые он в последнее время обозначает в городском парламенте. «И в этом комитете я буду более полезен, чем в земельном, где и без меня уже 13 человек», - пояснил Денис Иванов.

На днях руководитель думской фракции «единороссов» выступил с инициативой усилить муниципальный контроль в отношении управляющих организаций Пскова, в частности увеличив штат сотрудников Контрольного управления администрации Пскова, занимающихся вопросами деятельности «управляек». «Ситуация с управляющими компаниями катастрофическая, потому что они очень плохо себя ведут в работе с гражданами (не все, но большая часть): необоснованное начисление тарифов, неубранные дворы. Со своей стороны мы в рамках Правил благоустройства и озеленения Пскова можем предъявлять к управляющим компаниям претензии. На базе Контрольного управления администрации Пскова есть люди, которые этим занимаются, но встал вопрос об увеличении численности сотрудников данного отдела управления, и этот вопрос мы рассмотрим на ближайшем заседании комитета по ЖКХ и благоустройству», - отметил Денис Иванов.

По его мнению, «нужно, чтобы управляющие компании понимали, что должны повышать качество работы с населением и качество обслуживания жилого фонда и подведомственных территорий». «И мы им об этом напомним. Уже пошли штрафы за плохую уборку территорий», - заметил парламентарий.

Кроме того, по его словам, подготовлен законопроект об увеличении штрафов за нарушение Правил благоустройства и озеленения Пскова (напомним, одним из авторов инициативы является Денис Иванов). В скором времени проект закона планируется внести в Псковское областное Собрание.

«Количество обращений на работу управляющих компаний просто зашкаливает. Если раньше они получали деньги из городского бюджета то теперь - от граждан. Что называется, они только жить начали. И начали тратить деньги на себя. Сколько можно грабить людей? А это самый настоящий грабеж, когда управляйки деньги с населения берут, а обслуживать нормально не хотят», - заключил Денис Иванов.