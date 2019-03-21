Общество

Рособрнадзор выпустил видеоконсультации ЕГЭ-2019 по физике

Серию консультаций по подготовке к единому государственному экзамену 2019 года подготовленную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) продолжает видеоролик по физике. В нем специалисты ФИПИ и преподаватели московских вузов рассказывают выпускникам как подготовиться к экзамену и на что следует обратить особое внимание при выполнении работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Несмотря на впервые включенные в прошлом году в экзамен задания по астрофизике, участники ЕГЭ по физике показали сопоставимые с прошлогодними результаты, что говорит о росте качества подготовки школьников. Однако часть сдающих столкнулась с трудностями в решении заданий, требующих объяснения результатов экспериментов и заданий высокого уровня сложности с развернутым ответом.

«Для тех, кто хочет получить максимальные баллы на ЕГЭ обязательно нужно научиться решать задачи с развернутым ответом. Среди них есть качественная задача. И важно не только правильно ее решить, но и полно и исчерпывающе верно представить свое решение для экспертов. В демонстрационном варианте к этой линии задач даны критерии оценивания», - рассказывает руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по физике Марина Демидова.

Видеонсультации по подготовке к ЕГЭ-2019 будут доступны на официальном YouTube-канале Рособрнадзора.