Общество

Подписан грантовый контракт на 5 млн евро по Программе приграничного сотрудничества «Россия — Эстония»

Подписан грантовый контракт на сумму более 5 млн евро по реализации крупного инфраструктурного проекта «Улучшение доступности удаленных областей в Юго-восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития» / «ДОСТУП МСП» Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014 - 2020 годов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

Основная цель проекта - развитие традиционного малого предпринимательства в Печорском районе Псковской области и волости Сетомаа в Эстонии за счет улучшения дорожной инфраструктуры, используемой местными предпринимателями и фермерами, создания новых рыночных площадок, а также повышения компетенций и деловых навыков бизнеса российско-эстонского приграничья.

По итогам реализации проекта более 30 субъектов малого предпринимательства и местных фермеров с российской и эстонской стороны смогут пользоваться улучшенной дорожной инфраструктурой, а также получить возможность реализации своей продукции на новых рыночных пространствах, созданных в районных центрах в рамках проекта.

Также будет реконструировано более 20 километров дорог по обе стороны границы, создано 3 велосипедных и пешеходных маршрута, 3 парковки в волости Сетомаа, оборудованы два новых сельскохозяйственных рынка в Печорах и Вярске, проведен целых комплекс обучающих и ярмарочных мероприятий для предпринимателей и фермеров приграничья.

Ведущим партнером проекта является Волостное управление Сетомаа. За реконструкцию дорог на эстонской стороне в рамках проекта отвечает департамент шоссейных дорог Эстонии. Со стороны Псковской области координацию реализации проекта на российской стороне, а также реализацию мероприятий по повышению компетенций предпринимателей и фермеров осуществляет Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. Реконструкцию региональной дороги «Гверздонь-Крупп-Кулье» (I пусковой комплекс) выполняет комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. За организацию рыночного пространства и проведение ярмарочных мероприятий в Печорах отвечает администрация Печорского района.

Общий бюджет проекта - 5,05 млн евро, около 80% или чуть больше 4 млн евро (302 млн рублей) из которого составляют грантовые средства Программы. Остальное софинансирование обеспечивается за счет участвующих партнеров.

По итогам реализации проекта к концу 2021 года Печорский район в России и волость Сетомаа в Эстонии смогут улучшить свою транспортную доступность и возможности ведения традиционных видов предпринимательства, а соответственно, социально-экономические показатели развития территорий.