Общество

Псковичи выберут знаковые места родного города и создадут «народный» мобильный гид

МТС запускает новый нестандартный туристический онлайн-проект «Городские легенды» по секретным и неизвестным широкой общественности местам областного центра. Его авторами станут неравнодушные жители города. Вместе с ними, а также при участии экспертов-краеведов и городских активистов МТС подготовит «народный» аудиогид по Пскову. Пройти по нему можно будет за 2 часа со смартфоном в руках, пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе оператора.

МТС приступила к работе над альтернативным мобильным аудиогидом «Городские легенды», в основу которого лягут знаковые, «легендарные» места Пскова. Авторами маршрута станут неравнодушные псковичи. Звуковые экскурсии разместят в мобильном приложении самостоятельных экскурсий Surprise Me и на специализированной платформе аудио путеводителей izi.TRAVEL. Они помогут путешественникам и гостям города познакомиться со столицей Псковской земли с неизвестной ранее стороны.

Маршрут призван показать Псков глазами местного жителя - человека, который живет в нем, знает его историю, любит свой город, чувствует его изнутри. Именно поэтому создание онлайн-экскурсии МТС доверила самим псковичам. Они определят знаковые места в городе, которые ценят и любят. Секретные «тропы», неизвестные улочки и дворики, тайные объекты - одним словом «народные» достопримечательности, которые горожане с большим удовольствием посещают по случаю и просто так. Эти места будут собраны в нестандартный пеший аудиогид продолжительностью 2 часа и загружены в мобильные приложения. Пройти по маршруту смогут все желающие, главное - не забыть надеть наушники и иметь в смартфоне скоростной мобильный интернет.

Сбор «легенд» для включения в городскую онлайн-экскурсию уже стартовал. Своими идеями псковичи могут делиться во «ВКонтакте» в паблике Псковской Ленты Новостей в отдельном обсуждении . А также у себя на страничках в социальных сетях, обязательно сопровождая запись хэштегами #легендыПскова и #Городскиелегенды.

Через некоторое время МТС вместе с экспертами в области краеведения и городскими активистами бережно соберет все предложения, внимательно их проанализирует и вынесет на народное голосование. Из самых популярных вариантов горожане сами выберут 10 туристических «фишек», которые войдут в нестандартный мобильный аудиогид по городу. Он появится летом на туристических агрегаторах izi.TRAVEL и Surprise Me вместе с подробным описанием и фотографиями.

«В поддержку внутреннего туризма мы готовим современный цифровой сервис с уникальным контентом. Для людей и с участием самих людей, что очень важно. Проект «Городские легенды» отличается от многих подобных тем, что основной фокус в нем сделан не на стандартные городские достопримечательности, которые есть в каждом путеводителе. Свое внимание мы сосредоточили на неизвестных широкой общественности местах, которые лучше всего раскрывают колорит и особенности Пскова - на «народных» местах, которые ценят и любят горожане. Именно их глазами, используя свои цифровые возможности, мы покажем областной центр в новом «неформальном» маршруте», - рассказала директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.