Общество

Члены Молодежного парламента и школьники благоустроили воинские захоронения

Члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов провели субботник по благоустройству памятного знака, установленного на месте массового расстрела советских граждан в годы немецкой оккупации в районе станции Березка вблизи улицы Луговой. На территории, где находились салотопенный и кожевенный заводы с 1941 по 1944 годы фашистами были расстреляны и замучены 2,5 тысячи советских военнопленных и мирных граждан.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, объем работ был согласован с Управлением городского хозяйства - все воинские захоронения находятся на учете. По словам ребят, своими силами им разрешили покрасить ограждение памятника и очистить территорию от сухой травы - проводить работы по обновлению надписи на памятном знаке вправе только специалисты.

Одновременно с членами Молодежного парламента на субботник вышли учащиеся псковской средней общеобразовательной школы №17. Шестиклассники привели в порядок находящее неподалеку захоронение братьев Анатолия и Валерия Молотковых, расстрелянных фашистам. Шефство над могилой юных патриотов школьники взяли несколько лет назад, а в этом году по инициативе учеников, педагогов и родительской общественности школе №17 было присвоено имя братьев Молотковых.

«Это то малое, что мы можем сделать в память о людях, которые воевали за свободу и независимость нашей страны, - сказал заместитель председателя Молодежного парламента Владимир Журавлев. - И, конечно, эти памятные места необходимо содержать в порядке круглый год, а не только прибирать их к 9 Мая, как это нередко, к сожалению, происходит».

Члены Молодежного парламента признались, что хотели бы взять постоянное шефство над одним из воинских захоронений, в перспективе они намерены обсудить этот вопрос с представителями органов местного самоуправления Псковского района.