Общество

Экскурсию в музей 6-ой роты организовал для порховских школьников партпроект «Историческая память»

Школьники из Порховского района побывали на экскурсии в музее 6-ой роты, расположенном на территории 104-го полка 76-ой десантно-штурмовой дивизии. Мероприятие состоялось 21 апреля в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Отправиться на экскурсию смогли 28 учащихся Полонской средней школы – мальчики и девочки в возрасте от 10 до 14 лет. Среди экспонатов в музее ребята увидели памятные фотографии, на которых в числе других бойцов легендарной роты запечатлены уроженцы Порхова - гвардии рядовые Владимир Архипов и Михаил Загораев.

Также школьники посетили спортивный зал воинской части и учебный комплекс по подготовке к прыжкам с парашютом, где для них провели небольшое занятие. Кроме того, юным гостям показали образцы вооружения и продемонстрировали форму десантников.

В завершение экскурсии порховичи возложили корзину цветов к памятнику «Купол».

«После такой экскурсии дети всерьёз заинтересовались службой в Вооруженных силах России, - отметил сопровождающий - исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир Иванов. – Мы планируем продолжить сотрудничество со 104-м полком и совместно проводить работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения». Он также отметил, что нынешняя поездка была организована при поддержке депутатов областного Собрания, членов фракции «Единой России» Геннадия Григорьева и Сергея Быкова.

Напомним, 6-ая рота погибла в 2000 году на высоте 776 в Аргунском ущелье во время контртеррористической операции. В неравном бою с боевиками из 90 десантников выжить удалось всего шести. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них - посмертно.

Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, ведется специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне, в рамках которого в регионах реализуются такие проекты, как «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.