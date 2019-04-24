Общество

В Церковищенском доме-интернате отремонтируют кровлю

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Усвятский район в четверг, 25 апреля, посетил Церковищенский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Это отделение Великолукского дома-интернатарасположено в деревне Адамово Усвятского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Пока одноэтажное кирпичное здание пустует. 22 марта здесь произошло небольшое возгорание кровли, и все 20 постояльцев учреждения были перевезены в головной интернат в Великих Луках.

Губернатор осмотрел здание и пообщался с руководством социального учреждения. Помещения требуют косметического ремонта и решения вопросов по пожарной безопасности (до ближайшей пожарной части 30 км) и снабжению питьевой водой. Воду для технических нужд приходилось брать из местного колодца, а питьевую воду привозили за 50 км.

Михаил Ведерников поручил руководству муниципалитета запланировать ремонт крыши здания в самое ближайшее время. Глава региона также принял решение направить в населенный пункт специалистов профильных ведомств для решения вопроса по снабжению интерната питьевой водой. Один из возможных вариантов - бурение скважины.

Также на встрече зашел разговор о дальнейшем использовании здания. Есть предложение взамен интерната организовать досуговый центр с последующим трудоустройством сотрудников соцучреждений, либо восстановить работу социального учреждения. Губернатор поручил руководству интерната совместно с местными органами власти проработать все варианты.

Отделение Великолукского дома-интерната создано в 2015 году на базе Церковищенского дома-интерната для престарелых и инвалидов, которое осуществляет свою деятельность с 1992 года.