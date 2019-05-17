Общество

В Псковской области высадили больше 60 тысяч саженцев деревьев

В Псковской области в рамках акции «Всероссийский День посадки леса» прошли мероприятия по расчистке территорий и посадке саженцев. В них участвовали представители лесничеств и ученики образовательных учреждений, общей численностью порядка 400 человек. Озеленение региона продолжалось больше месяца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Площадь зеленых насаждений в Псковской области увеличилась на 19 гектаров. Общее количество сосен, елей, берез, лип, кленов, дубов, ив и рябин составило 67 тысяч саженцев. Стало больше растений и в Пскове. Вокруг «Псковской инженерно-лингвистической гимназии» ученики высадили более 20 елей, 4 боярышника и 5 шаровидных ив.

Участники всероссийской акции в Псковской области также устроили уборку на некоторых участках лесов. Всего от мусора лесничие и юные псковичи расчистили 13 гектаров территорий, еще 1,5 гектаров - от захламленности.

В рамках акции повсеместно прошли и эколого-просветительские занятия. Работники лесного хозяйства Псковской области, а также преподаватели учебных заведений рассказали о важности сохранения лесов и мерах по защите зеленых насаждений.