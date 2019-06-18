Общество

Чаще улыбаться в Ганзейские дни и быть более терпеливыми призвал псковичей Алексей Севастьянов

Чаще улыбаться и быть более терпеливыми в период Международных Ганзейских дней призвал жителей Пскова депутат областного Собрания, бизнесмен Алексей Севастьянов, комментируя в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове итог шестилетней подготовки псковского региона к этому масштабному событию.

«Да, не все получится, и многое не получилось. У нас нет опыта организации таких мероприятий, и надо признаться, что Дни города у нас проходят практически под копирку. Чего-то интересного, супероригинального и креативного у нас, к сожалению, не делается. Может, в силу бюджета», - отметил гость студии.

В то же время он не исключил, что «может, мы все проснемся в первый день Ганзы и удивимся праздничному настроению». «Не надо забывать, что мы - тоже часть праздника. Хочется, чтобы мы были в эти дни более терпеливы к гостям, к перекрытию автодвижения, чтобы мы больше улыбались и показали себя с лучшей стороны, как добродушные и гостеприимные хозяева», - пожелал Алексей Севастьянов.

Он «склонен верить, что праздник получится». «А глобально что-то менять на финишной прямой смысла нет. Люди, отвечающие за праздник, проделали колоссальную работу», - пояснил депутат.