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Общество

Уборка улиц, вывоз мусора и обслуживание биотуалетов в центре Пскова в дни Ганзы будет проводиться только ночью

22.06.2019 19:15|ПсковКомментариев: 0

Вывозить мусор и чистить биотуалеты в центре Пскова в дни Ганзы планируется в ночное время суток - с 00:00 до 04:00, поскольку только в это время на территорию центральных городских улиц пропустят спецтранспорт. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 22 июня, на открытом заседании оргкомитета по подготовке к 39-м Международным Ганзейским Дням, сообщил начальник управления городского хозяйства Николай Баринов.

По его словам, в ночь на воскресенье, 23 июня, уже начнется установка биотуалетов. Обслуживаться они будут ежедневно, но только в ночное время. В рабочее время, к сожалению, с ними работать не получится из-за запрета на проезд транспорта, поскольку территория №1, к примеру, будет полностью перекрыта для транспорта во избежание несчастных случаев.

Со схемой размещения биотуалетов можно познакомиться на официальном ганзейском сайте и сайте администрации Пскова.

Ограничения коснуться и спецтранспорта, который будет вывозить мусор с территории проведения ганзейских мероприятий. Уборка улиц также будет производиться исключительно в ночное время суток.

Теги: #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
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