Общество

Городские власти надеются, что белые ночи не испортят впечатления от Ганзейского салюта

Ганзейский салют прогремит над Псковом 29 июня, а лучшими точками для наблюдения за ним традиционно станут Ольгинский мост и набережная реки Великой. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 22 июня, на открытом заседании оргкомитета по подготовке к 39-м Международным Ганзейским Дням, сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

По его словам, площадкой для залпов станет территория перед кампусом ПсковГУ на берегу реки Великой. Первый залп прозвучит ориентировочно в 23:30. «Все будет очень приближено в этом плане к Дню города и празднованию 9 мая», - добавил Александр Коновалов.

При этом чиновники выразили обеспокоенность, что даже за полчаса до полуночи еще может быть очень светло для проведения салюта, поскольку в это время года день долгий (так называемые, белые ночи).

В то же время организаторы уточнили, что салют наверняка будет виден издалека, из большинства микрорайонов Пскова.