Общество

Россотрудничество и Русская Ганза собираются развивать международные связи городов Ганзейского союза

Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова и президент Союза русских Ганзейских городов, мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин подпишут соглашение о взаимодействии. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, запланированная дата подписания - 28 июня. Соглашение будет направлено на развитие международных культурно-гуманитарных связей городов Союза, в том числе в сфере популяризации их культурного наследия.

Напомним, в состав Союза русских Ганзейских городов входит 13 городов: Белозерск, Великий Новгород, Великий Устюг, Вологда, Ивангород, Калининград, Кингисепп, Псков, Смоленск, Тверь, Тихвин, Торжок и Тотьма. С учетом ганзейских традиций столицей Русской Ганзы считается Великий Новгород.

Русская Ганза является частью международного Ганзейского союза Нового времени, в который также входят Белоруссия, Бельгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Франция, Швейцария и Эстония.

Подписание состоится в рамках празднования XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове. С 27 по 30 июня на различных площадках города при участии иностранных творческих коллективов пройдут фестивали, круглые столы, выставки, ярмарки и концерты.

Ганзейский союз - торговый и политический союз северо-немецких городов, сформированный в XIV веке странами Западной и Северной Европы, Прибалтики и России. Его возрождение состоялось в год 700-летия средневекового Ганзейского союза. Штаб-квартира Новой Ганзы расположена в Любеке (Германия).

В 2009 году Великий Новгород стал первым российским городом, организовавшим Международные Ганзейские дни.