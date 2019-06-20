Общество

На Ганзейских днях в Пскове выступят резиденты шоу на Первом канале

Популярная московская группа «Фрукты» выступит перед псковичами и гостями города в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМСУ Пскова. Концерт состоится 29 июня, на Октябрьской площади. Начало - в 21.40.

Напомним, группа «Фрукты» - бессменные резиденты шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, на их счету более 900 эфиров. Сами музыканты говорят, что они рады возможности играть в эфире самого популярного среди молодежи шоу, эфирной свободе и свободе выбора, а также возможности совершать смелые эксперименты.

В ведомстве отметили, что эти мастера кавер-версий, играющие в год около 140 концертов по всей стране. Кроме того, в течение всего фестиваля также на этой праздничной площадке можно будет увидеть выступления таких коллективов, как ансамбль танца и песни «Кубанская казачья Вольница» (Краснодар), ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева (Псков), хор «Altlander Shantychor» (Бухстехуде, Германия), группа «Mandotrio» (Вильянди, Эстония), Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема (Москва) и многих других.