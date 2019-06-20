«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников на начало июня

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников по состоянию на 1 июня 2019 года.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.05.2019 г.
|
|
Наименование
|
Дебиторская задолженность, руб.
|
В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МУП «Палкинская ПМК»
|
825 961,50
|
0
|
|
МУПП ЖКХ Псковского района
|
20 310 906,53
|
20 310 906,53
|
|
ООО «РайКомХоз»
|
19 074 396,15
|
19 074 396,15
|
|
МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|
67 892 439,48
|
65 488 277,28
|
|
МП г. Пскова «ПТС»
|
517 440 570,94
|
415 790 384,99
|
|
МП «Печорские теплосети»
|
1 292 577,49
|
951 058,39
|
|
МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки
|
82 268 068,29
|
45 053 000,00
|
|
МУП «Искра»
|
18 717 159,23
|
16 697 330,65
|
|
МУП «Локнянское ЖКХ»
|
2 045 597,37
|
1 114 619,79
|
|
МУП «Невельские теплосети»
|
27 864 262,29
|
24 951 939,98
|
|
Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|
4 387 668,86
|
3 355 540,97
|
|
МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|
22 317 564,17
|
21 403 326,17
|
|
ОАО «Уют»
|
2 379 018,35
|
1 762 436,01
|
|
Порховское МПТСиК ПКС
|
31 588 463,76
|
28 958 363,55
|
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
7 183 177,94
|
6 589 432,29
|
|
МУП «ЖКХ» Островского района
|
84 319 417,18
|
77 862 838,16
|
|
МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|
24 287 977,18
|
21 372 422,88
|
|
ООО «А2 Энергия»
|
1 363 176,36
|
0
|