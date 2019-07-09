Общество

Анатолий Мультах избран Почетным гражданином города Пскова

Председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах избран Почетным гражданином города Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Решение принималось на сессии Псковской городской Думы 12 июля тайным голосованием.

Перед голосованием со вступительным словом выступил председатель Общественной комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города Пскова» Анатолий Васильев. Он напомнил, что в этом году ходатайства о присвоении звания поступили на троих псковичей - председателя Псковского регионального отделения организации «Российский Красный Крест» Петра Василевского, директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Военно-патриотический центр «Подросток», председателя Общественной палаты Псковской области Анатолия Мультаха и тренера по боксу в/ч 07264 Владимира Ивасенко.

По итогам рейтингового голосования Петр Василевский набрал 30 голосов, Анатолий Мультах - 25, Владимир Ивасенко - 17. Принято решение рекомендовать гордуме к обсуждению для присвоения почетного звания все три кандидатуры, напомнил Анатолий Васильев.

Петру Василевскому по итогам тайного голосования на сессии отдано всего 9 голосов, Владимиру Ивасенко - 3, Анатолию Мультаху - 14 голосов. Таким образом, Почетным гражданином Пскова избран именно он.

Напомним, традиционно атрибуты Почетного гражданина города Пскова выдающимся псковичам вручаются в рамках празднования Дней города.

По предложению и.п. главы Пскова Елены Полонской имена Петра Василевского и Владимира Ивасенко будут занесены в городскую Книгу Почета.