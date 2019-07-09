Общество

Артур Гайдук: Включение администрации области в состав учредителей «Псковских новостей» - возврат в СССР

«Включив администрацию Псковской области в состав учредителей муниципальной газеты «Псковские новости», мы сделаем зависимое СМИ еще более зависимым», - как передает кореспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение на сессии гордумы Пскова высказал депутат Артур Гайдук (Яблоко).

«Так мы сделаем зависимое СМИ еще более зависимым. Недопустимо ставить газету в зависимость от администрации области. Призываю вас, коллеги, не поддерживать введение нового акционера в состав учредителей», - отметил депутат. «А финансы, - по его словам, - тут не причем. Это абсолютно не финансовые вопросы. Там нужны хорошие репортеры, журналисты, хороший редактор. Но это не экономические вопросы, а чисто политический вопрос влияния области на город».

По мнению Артура Гайдука, включение администрации региона в состав учредителей городской газеты по сути означает «возврат к системе Советского Союза, когда все печаталось в газетах под диктовку вышестоящих органов». «Задумайтесь, хотите ли вы к этому прийти», - призвал депутат своих коллег.

Его позиции возразил депутат-справедливоросс Олег Брячак. «На самом деле мы получаем помощь нашему убыточному муниципальному изданию. Причем, помощь существенную - покрытие не менее 50% расходов. Прекрасно, я считаю. И надо поблагодарить область за помощь городу», - полагает депутат.

Напомним, в итоге депутаты большинством голосов проголосовали за то, чтобы областная администрация была включена в состав учредителей муниципальной газеты «Псковские новости».