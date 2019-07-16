Общество

В Пскове презентовали новый виртуальный маршрут «Городские легенды»

В Пскове появился новый мобильный аудиогид «Городские легенды», в основе которого легли знаковые, наиболее примечательные места древнего города. Его разработала компания МТС в рамках одноименного всероссийского проекта с помощью самих псковичей, неравнодушных к истории своего города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМСУ города.

Свое внимание разработчики сосредоточили на неизвестных широкой общественности местах, которые лучше всего раскрывают колорит и особенности Пскова - на «народных» местах, которые ценят и любят горожане. Пройти по этому маршруту смогут все желающие, главное - не забыть надеть наушники, и иметь в смартфоне скоростной мобильный интернет.

В презентации нового маршрута приняли участие представители Псковской городской Думы, которые назвали это событие значимым для горожан, так как псковичи заинтересованы в развитии туристической отрасли на территории города и готовы со свойственным им радушием и гостеприимством принимать у себя туристов из любой точки России и мира.

«Эта аудиоэкскурсия может стать хорошим подспорьем для тех, кто впервые приедет в наш город, а также для тех, кто уже бывал в Пскове и захотел вновь посетить эту жемчужину русского православия», - отметил депутат городской Думы Сергей Колосов.