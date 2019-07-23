Общество

Не менее чем на 12% будет повышена в Псковской области зарплата муниципальных служащих

Не менее чем на 12% будет повышена в Псковской области зарплата муниципальных служащих. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 24 июля, на совещании с главами муниципальных районов и городских округов Псковской области сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Совместно с Псковским областным Собранием депутатов мы приняли непростое, но очень важное и необходимое решение - о необходимости повышения заработных плат муниципальных служащих. Этот вопрос мы планируем рассмотреть уже на сентябрьской сессии регионального парламента. Возможности бюджета ограничены, но определенные корректировки внести можно, и сейчас совместно с депутатами регионального парламента активно над этим работаем. Повышение составит от 12% и выше. Эта цифра не окончательная, уверен, что она может быть больше, но точно не ниже», - заявил глава региона.

Он особо подчеркнул, что вместе с повышением зарплат будут меняться и требования к муниципалитетам. Региональные власти в ответ ожидают увидеть профессиональный подход и максимальную эффективность производительность труда.

«Мы готовим систему оценки глав муниципалитетов. Она будет учитывать как положительные, так и отрицательные моменты работы. Если район быстро и качественно проводит конкурсы и реализует проекты, он должен получать бонусы. Из федерального бюджета на субъекты около 50 млрд рублей будет распространяться как дополнительное финансирование. В случае, если мы выполняем все показатели, мы сможем также рассчитывать на эту поддержку. Часть этой суммы можно будет направлять на поощрение показывающих хорошие результаты глав районов и муниципалитетов», - поделился Михаил Ведерников.

Он обратил внимание, что, если результаты будут противоположные, то будут и к региональной власти, и к главам районов и муниципальных образований применяться штрафные санкции. «Все будут нести персональную ответственность», - заключил губернатор Псковской области.