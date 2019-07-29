Общество

План мероприятий празднования Дня Победы в Псковской области будет разработан к сентябрю

В администрации Псковской области сегодня, 30 июля, состоялось второе заседание организационного комитета «Победа» под председательством губернатора Михаила Ведерникова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор отметил важность рассылки поздравлений для ветеранов, отметив, что к их получению очень серьезно относятся и сами ветераны и их родственники. Он призвал ответственных за данную работу подходить к вопросу крайне ответственно.

«Мы уже обсуждали, что нужно тщательнее подходить к рассылке открыток для ветеранов, тружеников тыла и детей войны. Все списки должны составляться заранее, а перед мероприятием должны быть актуализированы», - заявил Михаил Ведерников.

На заседании Михаил Ведерников также упомянул о наборе для ветеранов, который дарят им в дни праздничных мероприятий. Он отметил, что в прошлом году в набор не были включены дождевики, что вызвало неудобства и заставило сотрудников в экстренном режиме искать, где закупить партию дождевиков.

«Я передал набор, который получали участники парада в Москве в наше управление, надеюсь, что у нас будет похожий. Дата юбилейная и, может быть, нужно будет его расширить», - заявил губернатор.

Он также подчеркнул, что к сентябрю должен быть разработан план мероприятий по празднованию Дня Победы. «Нужно серьезно подумать над программой, юбилейное мероприятие будет финансироваться серьезнее. Мы обратились в министерство, чтобы и в Великих Луках прошел парад, и был салют», - заявил губернатор.

«Юбилей должен быть не столько дорогим, сколько торжественным и насыщенным», - заключил он.