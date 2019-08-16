Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Женщина на рыбалке: экипировка
О протестах и оппозиции
Как помыть машину бесплатно?
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Дом от А до Я
Организация активного отдыха
Мини-юбки под запретом
Об «успехах» импортозамещения
Моно вместо стерео
Телефон прямого эфира 56-73-72
Убрать нельзя оставить
 
 
 
ещё Общество 16.08.2019 18:115 «Акценты» Донецкого: Декларация чести, перевернутая попа и три «самурая» 19.08.2019 16:184 Псковской области выделят 250 млн рублей на продолжение строительства Социального городка 19.08.2019 16:111 Представители Псковского облсовпрофа провели ряд встреч с профсоюзным активом в Новоржеве и в Великих Луках 19.08.2019 16:060 Началась подготовка проектной документации по проектам благоустройства Порхова, Изборска и Великих Лук 19.08.2019 15:591 Скончался акушер-гинеколог Псковского перинатального центра Сергей Митрофанов 19.08.2019 15:500 Псковичей приглашают в Ганзейский клуб
 
 
 
Самое популярное 17.08.2019 13:4012 Актриса Юлия Пересильд о Пскове: Я уезжала из ада 18.08.2019 14:204 Кто в Пскове получает в среднем 117 тысяч рублей, выяснили эксперты 16.08.2019 11:228 Налоговая требует признать банкротом резидента ОЭЗ «Моглино» 16.08.2019 20:515 «Ниссан» чуть не свалился к Пскове с парковки возле Финского парка 16.08.2019 16:213 Необычный посетитель побывал сегодня в Псковском музее
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковской области выделят 250 млн рублей на продолжение строительства Социального городка

19.08.2019 16:18|ПсковКомментариев: 5

Псковской области выделят 250 млн рублей на продолжение строительства Социального городка в Пскове.

Об этом сообщил в своем Инстаграм губернатор региона Михаил Ведерников.

«Новая трудовая неделя начинается с хороших новостей! Минтруда и социальной защиты, правительство поддержали наше обращение и выделит почти 250 млн рублей на продолжение строительства Социального городка в Пскове. Средства поступят в 2020 и 2021 годах (81 и 167,2 млн рублей соответственно)», - сообщает глава региона.

Михаил Ведерников также отмечает, что сейчас в соцгородке построено 3 жилых комплекса для маломобильных групп и граждан пожилого возраста, центральное административное здание с блоком бытового обслуживания. Впереди строительство еще 2-х домов, отделка помещений, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство территории.

«Конечно, выделенной суммы не хватит, чтобы сдать объект «под ключ», но серьезный объем работ будет выполнен! Мы со своей стороны продолжаем искать возможности по привлечению дополнительного финансирования, чтобы закончить проект как можно скорее», - поясняет губернатор.

Социальный городок - альтернативная модель учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, и пока, пожалуй, - единственная в своем роде в России. На первом этапе помощь в реализации оказал Пенсионный фонд России.

Михаил Ведерников выразил слова благодарности коллегам и партнерам, а также министру труда и соцзащиты Максиму Топилину за содействие.

Напомним, «Социальный городок» строится в деревне Борисовичи Псковского района, на границе с Псковом. Помимо регионального и федерального бюджетов, поддержку проекту оказывает общественно-полезный союз «Инициатива Псков» и фонд имени Петера Вернера Шмитца (Германия).

Теги: #губернатор #социальная сфера
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 5Версия для печати
 

 
опрос
Минздрав предлагает работодателям проверять сотрудников на алкоголь и урезать зарплату курящим. Одобряете ли вы такие меры?
В опросе приняло участие 148 человек
19.08.2019, 16:320 В псковской академии ФСИН стартовал военно-патриотический марафон «Служу России!» 19.08.2019, 16:250 Сотрудниками псковской Рыбохраны изъято 15 незаконных орудий лова 19.08.2019, 16:185 Псковской области выделят 250 млн рублей на продолжение строительства Социального городка 19.08.2019, 16:111 Представители Псковского облсовпрофа провели ряд встреч с профсоюзным активом в Новоржеве и в Великих Луках
19.08.2019, 16:060 Началась подготовка проектной документации по проектам благоустройства Порхова, Изборска и Великих Лук 19.08.2019, 15:591 Скончался акушер-гинеколог Псковского перинатального центра Сергей Митрофанов 19.08.2019, 15:501 Псковичей приглашают в Ганзейский клуб 19.08.2019, 15:410 Грабитель напал на псковича на Вокзальной и украл пакет с продуктами
19.08.2019, 15:390 Псковская область в 2020 году станет участницей автопробега, посвященного 75-ой годовщине победы в ВОВ 19.08.2019, 15:350 «Киа» врезалась в фуру в Себежском районе: среди пострадавших двое детей 19.08.2019, 15:330 Детей научили стрелять из лука в Финском парке в Пскове 19.08.2019, 15:280 Профессионально-общественный форум «За ЗОЖ» станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН
19.08.2019, 15:090 Опознан мужчина, обнаруженный в реке Великой в Пскове 19.08.2019, 15:000 В Псковской области приступили к работе регистраторы Всероссийской переписи населения 19.08.2019, 14:402 Начался прием заявок на псковский молодежный литературный конкурс «Чернильница» 19.08.2019, 14:230 В Красногородском районе мужчина осужден за незаконное проникновение в дом знакомых
19.08.2019, 14:040 Роспотребнадзор не рекомендует жителям Псковской области есть растущие во дворах грибы 19.08.2019, 13:440 «WhatsApp» можно будет разблокировать пальцем 19.08.2019, 13:390 Трое жителей Красногородского района осуждены за попытку выкрасть из частного дома металлические изделия 19.08.2019, 13:264 ПсковГУ приглашает на программу «Государственное и муниципальное управление»
19.08.2019, 13:230 Труп псковича нашли на Шлиссельбургском проспекте в Петербурге 19.08.2019, 13:190 Из-за курения произошел пожар в квартире на Коммунальной в Пскове 19.08.2019, 13:143 Псковичка Оксана Федорова примерила цветок величиной с абажур 19.08.2019, 13:080 «Мерседес Бенц» сгорел в Новосокольниках
19.08.2019, 13:060 С 2019 года предпенсионеры имеют право на федеральные льготы по земельному налогу и налогу на имущество физлиц 19.08.2019, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 19.08.2019, 12:590 Замыкание электропроводки стало причиной пожара в жилом доме в Опочке 19.08.2019, 12:560 Школьный зал самбо откроется в Пскове в рамках Форума «Дни самбо в Псковской области»
19.08.2019, 12:460 Два человека погибли при пожаре в Новосокольническом районе 19.08.2019, 12:380 Труп мужчины выловили из Великой в Пскове 19.08.2019, 12:361 Псковский Россельхознадзор запретил ввоз в регион телят из Белоруссии 19.08.2019, 12:300 В Псковской области впервые пройдет форум, посвященный здоровому образу жизни
19.08.2019, 12:180 Псковское УФНС: Гражданам, пользующимся «Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц», бумажные уведомления на уплату налогов не направляются 19.08.2019, 11:451 Стал известен размер полугодовой задолженности налогоплательщиков Псковской области 19.08.2019, 11:290 Проект «Звучи» псковички Нины Витковской стал победителем конкурса Росмолодежи 19.08.2019, 11:240 Доходы консолидированного бюджета Псковской области за 1 полугодие 2019 года почти на 14% состоят из имущественных налогов
19.08.2019, 11:071 «Постскриптум»: Старт избирательной кампании и сомнительная привлекательность госконтрактов 19.08.2019, 11:010 В Пустошкинском районе водитель получил травму головы в тройном ДТП 19.08.2019, 10:520 Мобильник и планшет украл у соседа великолучанин 19.08.2019, 10:440 Условия приватизации здания Дома культуры на набережной Лейтенанта Шмидта рассмотрят великолукские депутаты
19.08.2019, 10:350 Всероссийские соревнования по лыжероллерам на призы АНО СОЦ «Юность» пройдут в Островском районе 19.08.2019, 10:211 Кабмин рассмотрит предложение Минприроды о полной утилизации товаров и упаковки 19.08.2019, 10:090 Великолучанин нанес ущерб дорогам Башкортостана почти на 100 тысяч рублей 19.08.2019, 10:040 Псковские спортсмены в августе привезли сразу несколько наград
19.08.2019, 09:540 Чуть более недели осталось до завершения акции Псковского Красного Креста «Собираем в школу-2019» 19.08.2019, 09:500 В Великих Луках пройдет турнир по пляжному волейболу 19.08.2019, 09:440 Законопроект, устанавливающий дополнительные выплаты псковским спортсменам, поступил на рассмотрение депутатов 19.08.2019, 09:400 Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
19.08.2019, 09:383 Сотрудникам областной типографии не выплатили зарплату на сумму более 600 тыс. рублей 19.08.2019, 09:332 Работы по нацпроекту безопасных автодорог к концу полугодия исполнены на 12% из-за долгих переговоров с регионами - Счетпалата 19.08.2019, 09:290 Прокуратура: В Плюсском районе земельный участок для размещения отходов предоставлен организации без проведения торгов 19.08.2019, 09:251 Православные отмечают Яблочный Спас
19.08.2019, 09:200 Псковское отделение ПФР: Заявления о правопреемстве пенсионных накоплений теперь могут быть поданы без привязки к месту жительства 19.08.2019, 09:060 На 9,5 лет отправится в колонию великолучанин за сбыт и приобретение наркотиков 19.08.2019, 08:510 Названы крупнейшие должники России 19.08.2019, 08:470 Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильников в школах
19.08.2019, 08:402 Замглавы администрации Великих Лук оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан 19.08.2019, 08:301 Псковская область занимает 72-е место в рейтинге доступности бензина для населения 19.08.2019, 08:202 В России введут наказания за продажу военной формы 19.08.2019, 08:080 Прокуратура провела проверку готовности школ в Великих Луках к началу учебного года
19.08.2019, 08:000 Платеж за услуги ЖКХ вырос за год на 5% 18.08.2019, 23:216 Трамп захотел купить Гренландию 18.08.2019, 23:043 Маршрут Петербург - Псков вошел в пятерку самых популярных направлений поездов «Ласточка» 18.08.2019, 21:157 Пациент выследил врача и сломал ему нос за некачественное лечение
18.08.2019, 20:450 Путин посетит Францию и Финляндию 18.08.2019, 19:290 Объявлена дата старта чемпионата Псковской области по хоккею 18.08.2019, 18:530 Россиянам разрешили компактные автомобильные номера 18.08.2019, 17:582 Профсоюзы прокомментировали идею тестирования работников на алкоголь
18.08.2019, 16:550 В Псковской области МЧС продолжает работу по профилактике пожаров 18.08.2019, 16:271 Ксения Собчак рассказала о скуке «правильной» жизни 18.08.2019, 15:510 Большинство участников опроса на ПЛН поддерживает введение дресс-кода для псковских чиновников 18.08.2019, 15:225 Российские военные рекордно разогнали танк
18.08.2019, 15:090 Управление МВД напомнило псковичам алгоритм получения госуслуг 18.08.2019, 14:410 Онищенко оценил идею о тестировании работников на употребление алкоголя 18.08.2019, 14:204 Кто в Пскове получает в среднем 117 тысяч рублей, выяснили эксперты 18.08.2019, 13:540 Баня, районка и текущие крыши: Петр Алексеенко обсудил с коммунистами Печор актуальные проблемы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.