Общество

Псковской области выделят 250 млн рублей на продолжение строительства Социального городка

Псковской области выделят 250 млн рублей на продолжение строительства Социального городка в Пскове.

Об этом сообщил в своем Инстаграм губернатор региона Михаил Ведерников.

«Новая трудовая неделя начинается с хороших новостей! Минтруда и социальной защиты, правительство поддержали наше обращение и выделит почти 250 млн рублей на продолжение строительства Социального городка в Пскове. Средства поступят в 2020 и 2021 годах (81 и 167,2 млн рублей соответственно)», - сообщает глава региона.

Михаил Ведерников также отмечает, что сейчас в соцгородке построено 3 жилых комплекса для маломобильных групп и граждан пожилого возраста, центральное административное здание с блоком бытового обслуживания. Впереди строительство еще 2-х домов, отделка помещений, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство территории.

«Конечно, выделенной суммы не хватит, чтобы сдать объект «под ключ», но серьезный объем работ будет выполнен! Мы со своей стороны продолжаем искать возможности по привлечению дополнительного финансирования, чтобы закончить проект как можно скорее», - поясняет губернатор.

Социальный городок - альтернативная модель учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, и пока, пожалуй, - единственная в своем роде в России. На первом этапе помощь в реализации оказал Пенсионный фонд России.

Михаил Ведерников выразил слова благодарности коллегам и партнерам, а также министру труда и соцзащиты Максиму Топилину за содействие.

Напомним, «Социальный городок» строится в деревне Борисовичи Псковского района, на границе с Псковом. Помимо регионального и федерального бюджетов, поддержку проекту оказывает общественно-полезный союз «Инициатива Псков» и фонд имени Петера Вернера Шмитца (Германия).