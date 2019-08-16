Общество

Детский велозаезд проходит в Мальской долине к 12-летию создания Следственного комитета

Необычный велозаезд проходит в «Мальской долине» 27 августа. В парк активного отдыха приехали воспитанники учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детская деревня-SOS Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации парка «Мальская долина».





12 детей вместе с педагогами, директором Детской деревни Игорем Соловьевым и директором Центра спортивной подготовки Псковской области Андреем Сидоровым проходят 30-километровую трассу на велосипедах. Маршрут проходит по лесным и полевым дорогам, через Изборскую крепость.





Поездка организована руководством следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, оказывающего шефскую помощь детскому учреждению. Мероприятие приурочено к 12-летию следственных органов.





Участников велозаезда приветствовал руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня. Кроме того, наставления по правилам передвижения на велосипедах озвучили сотрудники ГИБДД Печорского района.





«Дети - это наше будущее, у нас установлены дружеские отношения с детской деревней SOS, взаимопонимание, - рассказал руководитель регионального управления СКР Петр Крупеня. - Мы хотим, чтобы дети поступили в высшие учебные заведения и нашу академию».





Помимо велозаезда, программой детского мероприятия предусмотрено посещение Печор и трапеза в Псково-Печерском монастыре.