Общество

Рособрнадзор информирует о расписании госэкзаменов на 2020 год

Рособрнадзор РФ опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год на портале проектов нормативных правовых актов, информирует надзорное ведомство.

«ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 7 по 24 сентября)», - сообщается в пресс-релизе Рособрнадзора.

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется с экзаменов по географии и литературе, основной - по географии, литературе, информатике. Экзамен по обществознанию планируется провести в один день с информатикой во время досрочной сдачи и с химией - в основной период.

«Проект расписания экзаменов во время основного периода ЕГЭ составлен таким образом, чтобы между экзаменационными днями был перерыв не менее двух дней. С такой просьбой к нам обращались родители выпускников. Завершиться резервные дни основного периода должны до начала июля, чтобы учителя смогли спокойно уйти в отпуск», - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Сергея Кравцова.

ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдет в три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 22 мая по 30 июня) и дополнительный (с 7 по 21 сентября), добавили в ведомстве.

Заявления на участие в ГИА-11 принимаются до 1 февраля 2019 года, на участие в ГИА-9 - до 1 марта 2019 года.