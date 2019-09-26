Общество

Женсовет Псковского филиала Академии ФСИН России строит планы на ближайшую перспективу

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялось очередное заседание женсовета, на котором были подведены итоги работы за 2018/19 учебный год и поставлены задачи на первое полугодие нового учебного года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Собравшиеся отметили важную роль общественного формирования в решении задач по правовой и социальной защите женщин, пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.

Мероприятия такой направленности проводятся с 2015 года, то есть с момента создания женсовета в Псковском филиале Академии ФСИН России. За эти годы члены общественного формирования добились главного – доверия обучающихся. И теперь, по словам доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Ольги Михайловой, возглавляющей женский совет Псковского филиала академии, необходимо сохранить это доверие, чего можно добиться только реальными делами.

– Девушки-курсанты делятся с членами женсовета своими проблемами и готовы принимать участие во всех мероприятиях и акциях, организатором которых будет выступать женсовет образовательной организации, – отметила Ольга Михайлова.

Отметим, что в прошлом году был избран новый состав женсовета, который досконально переработал нормативную базу и иные организационно-распорядительные и планирующие документы, регламентирующие его деятельность.

Согласно утвержденному плану, деятельность женского совета реализуется в разных формах: укрепление служебной дисциплины и организация воспитательной работы, культурно-просветительная и спортивно-массовая работа, социальная работа с семьями сотрудников и организация взаимодействия, обмен опытом с другими общественными формированиями.