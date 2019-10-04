Общество

Время досуга

«Осень жизни, как и осень года» - не время для тоски: как сделать жизнь яркой и нескучной даже долгими ненастными вечерами.

Теплое лето с его активными заботами и благодарными хлопотами об урожае и заготовках позади. Наступают холода, и темнеет рано. Даже самые неугомонные дачники перебираются на зимние квартиры, самые активные апологеты активностей на свежем воздухе сокращают время прогулок.

Кто-то начинает скучать. А кто-то искать себе новые занятия и развлечения. И если для молодежи много внешних соблазнов: и кино, и рестораны, и танцевальные вечеринки, тем кто постарше, нужен досуг поспокойней. Таким вполне может стать телевизор. Но не со стандартным набором каналов, а с расширенным. Это позволяет не ограничиваться тем, что предлагают основные каналы, а найти какую-то программу по душе.

Спутниковое ТВ можно установить, как в городской квартире, так и в загородном доме. Поэтому неважно, где вы живете – интересный и разнообразный досуг будет гарантирован. Главное: грамотно выбрать передачи.

Но у современного ТВ есть еще одно большое преимущество - даже если вы не успели к любимой программе, есть возможность ее записать и посмотреть позже. Научиться этому лучше у внуков: ощущение, что они уже родились со знанием всех этих новых технических решений.

У Спутникового ТВ МТС в арсенале больше 200 каналов. Все их подключать не обязательно. Но даже в минимальном пакет оператор предлагает 192 и всего за 175 рублей в месяц. Акции компании дают возможность сэкономить на ежемесячных платежах и платить, например, не 250 рублей за 200 с лишним каналов, а всего 125. Деньги совсем смешные – даже в кино на них не сходишь. Но позволить себе немного больше со своим «родным» телевизором – запросто.

Что мы рекомендуем посмотреть:

Если осенью душа тоскует по любимому дачному участку, отвлечь от грустных мыслей и навеять идеи о том, что улучшить на нем в будущем году, что посадить и как укрыть от холодов плодовые и многолетники поможет канал «Усадьба».

Охотничий сезон закончился, а засесть с удочкой на реке не позволяют погода и возраст? Включайте «Охоту и рыбалку», а также «Дикую охоту» и «Дикую рыбалку»: вы не только ощутите себя в родной стихии, но и новым охотничьим и рыбацким хитростям к будущему сезону овладеете.

Для тех, кто любит кино – огромный выбор каналов от советской классики с Любовью Орловой, Людмилой Гурченко, Николаем Рыбниковым и другими любимыми артистами на Ретро до крутых ментовских войн на «Мужском кино» и самых новых иностранных хитов на каналах Fox и Paramount.

Для поклонников мелодрамы – целых три киноканала с индийскими сериалами-сагами про настоящую любовь, богатство и коварство. Те, кто любил Зиту и Гиту, сопереживал «просто» Марии, оценят страсти, кипящие на каналах Zee, Bollywood и «Индийское кино».

Для тех, кто любит похохмить: Юмор Box и Сарафан, для меломанов и любителей шансона радио-шансон и живые концерты на канале Ля-минор.

Но помимо прочего – телевизор еще и «билет в любую точку мира». Даже если вы вполне благополучны, едва ли вы сможете себе позволить недельное африканское сафари или путешествие на Северный полюс. Но с каналами Discovery, National Geographic, History HD, Просвещение можно оказаться не только в самых дальних уголках планеты и заглянуть в тайны Вселенной, но и в давних временах и эпохах, узнать об их нравах и обычаях.

А если вы смогли позволить себе современный телевизор, поддерживающий функции HD, то больше 40 каналов в соответствующем формате могут у вас создать иллюзию полного присутствия в этих дальних странах и стародавних временах.

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