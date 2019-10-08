Общество

Начальник Академии ФСИН России проверил состояние материально-технической базы Псковского филиала

Генерал-майор внутренней службы Александр Крымов провел осмотр помещений вуза, учебных рабочих мест кафедр, библиотеки и объектов жизнеобеспечения филиала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

При проверке материально-технической базы вуза Александра Крымова сопровождали начальник Псковского филиала академии Дмитрий Панарин и заместители начальника филиала по направлениям деятельности.

В образовательной организации начальника академии интересовали проблемные вопросы, возникающие при реализации основных образовательных программ, поэтому были определены приоритетные направления повышения эффективности организации образовательного процесса и развития научно-исследовательской деятельности Псковского филиала Академии ФСИН России.

Александра Крымова интересовали вопросы не только обучения, но и проживания курсантов на территории вуза, поэтому он посетил общежития и столовую, обратив внимание на порядок, условия содержания и эксплуатации помещений.