Общество

Установлен мемориал на месте церкви в Псковском районе, взорванной фашистами вместе с жителями

Мемориал с колоколом установлен в деревне Добровитки Псковского района на месте церкви, взорванной немецкими карателями в декабре 1943 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», церемония открытия состоялась 15 октября в рамках партийного проекта «Историческая память».

На мероприятие собралось около 80 человек - ветераны, представители исполнительной власти и общественности, депутаты и активисты «Единой России». Они почтили память погибших и возложили цветы к памятному знаку.

Во взорванной врагом церкви были заперты и погибли 27 жителей окрестных деревень. «Мы должны сохранить память обо всех мирных жителях, ставших жертвами фашизма в годы Великой Отечественной войны. Чтобы не только мы, но и наши дети чтили и уважали людей, которые ради мира на земле отдали свои жизни», - сказал секретарь районного отделения Партии Андрей Неофитов.

Партийный проект «Единой России» «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.